Україна зацікавлена отримувати газ через LNG-термінали в Польщі - Оператор ГТС

Україна зацікавлена в диверсифікації джерел постачання газу через доступ до LNG-терміналів в Польщі з метою імпорту газу.

Оператор ГТС України завжди відстоюватиме збереження за Україною статусу транзитної держави.

Про це ТСН.ua заявила директорка з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями Оператора ГТС України Ольга Бєлькова.

"Це передусім питання національної безпеки нашої країни. У той же час ми маємо гарантувати, що нашим споживачам буде транспортовано газ за будь-яких обставин. Тому ОГТСУ створює нові можливості, відкриває маршрути для імпорту газу в Україну. Адже споживає Україна приблизно 30 млрд куб. м газу на рік, видобуває – 20 млрд кубометрів, а на третину лишається імпортозалежною", - зазначила вона.

За її словами, Польща – один з основних стратегічних партнерів Оператора ГТС України, з яким у нас спільний інтерес, що полягає у зміцненні енергетичної безпеки обох країн та регіону в цілому. Україна має в розпорядженні найбільші в Європі газові сховища, які знаходяться всього за 80 км від кордону з Польщею. Ми можемо запропонувати нашим сусідам до 10 млрд. куб. м потужностей для зберігання газу з метою покриття піків попиту. Будівництво таких сховищ в Польщі потребувало би мільярди євро інвестицій.

"Україна ж зацікавлена в диверсифікації джерел постачання газу через доступ до LNG-терміналів в Польщі з метою імпорту газу. Також після введення в експлуатацію інтерконектора з Балтійськими країнами, відкриття якого очікується цього року, з’явиться можливість отримувати газ з LNG-терміналу у Клайпеді (Литва). Крім того, можливість Польщі отримувати газ із Норвегії, США, Катару та інших країн сприятиме встановленню справжньої ринкової ціни на газ", - зазначила Бєлькова.

За словами експертки, все це вимагає модернізації інфраструктури між нашими країнами. Нині гарантовані потужності доступні в напрямку з України в Польщу, але не в зворотньому напрямку.

"Наразі ми у співпраці з польським оператором GAZ-SYSTEM SA проводимо консультації з учасниками ринку щодо проекту збільшення потужності на кордоні між Польщею та Україною", - резюмувала вона.