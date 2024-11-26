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Шмигаль пообіцяв подарунки на День святого Миколая

Шмигаль пообіцяв подарунки на День святого Миколая

Денис Шмигаль

Гроші надійдуть на День святого Миколая.

Діти-сироти й діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників, одноразово отримають додатково тисячу гривень на кожну дитину.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Відповідна ініціатива буде реалізована в межах "Зимової підтримки". Прем'єр також висловив подяку ЮНІСЕФ, яка надає фінансовий ресурс на цю програму.

Він також додав, що в Україні продовжується реформування системи догляду і підтримки дітей. Для цього на засіданні ухвалили Стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні та план заходів з її реалізації.

"Основні цілі Стратегії – це комплексна підтримка біологічних родин, щоб діти не потрапляли до закладів догляду. Це інклюзивна освіта, якісна медицина, ефективні соціальні служби, підтримка з боку громад тощо", – йдеться в повідомленні.

Стратегія розрахована до 2028 року, а її реалізація розпочинається вже зараз. Для цього будуть залучені відповідальні міністерства та відомства.

Нагадаємо, від 1 січня 2025 року в Україні запровадять щомісячну "вчительську доплату" у розмірі 1000 гривень.

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