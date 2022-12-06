Оплата за електроенергію та передавання показів: НКРЕКП внесла зміни через проблеми в енергосистемі

Регулятор ухвалив рішення, що унеможливлює нарахування за неспожиту електроенергію побутовим споживачам.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у п'ятницю, 2 грудня, ухвалила рішення, яке унеможливлює нарахування за неспожиту електроенергію побутовим споживачам.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Зазначається, що через аварійні та планові відключення виникають ситуації, коли передати показники лічильників технічно неможливо, при цьому обсяги середньодобового споживання очікувано зменшуються.

"З метою унеможливлення проведення нарахувань за неспожиту побутовими споживачами електричну енергію даною постановою передбачено ряд дій, які необхідно вжити операторами систем розподілу в аспекті захисту прав споживачів", - зазначає НКРЕКП.

Так, йдеться про застосування понижуючого коефіцієнта споживання електричної енергії під час визначення середньодобового обсягу споживання електричної енергії індивідуальним побутовим споживачам у розрахунковому місяці у разі відсутності фактичних показів лічильника.

Окрім цього, обленерго має повідомляти НКРЕКП до 25 календарного дня місяця, що настає за розрахунковим місяцем, щодо величини застосованого коефіцієнта зміни споживання електричної енергії під час розрахунку обсягів надходження в електричні мережі.

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