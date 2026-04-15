Оплата за газ у квітні: "Нафтогаз" змінив реквізити та назвав терміни розрахунків

Газ / © pexels.com

Реклама

«Нафтогаз» уже сформував рахунки за спожитий у березні газ. Цього місяця споживачам варто бути особливо уважними через зміну банківських реквізитів та чіткі дедлайни оплати за газ.

Про це повідомила компанія «Нафтогаз України».

Для багатьох українських родин середина квітня традиційно означає період оплати комунальних послуг. «Нафтогаз» уже виставив рахунки за березень, тож споживачам варто заздалегідь подбати про оплату, аби уникнути боргів і можливих труднощів із банківськими транзакціями.

Реклама

Цього разу увагу слід звернути не лише на суми в платіжках, а й на технічні нюанси проведення платежів, про які наголосили в пресслужбі компанії.

Оплата за газ — як перевірити суму

Отримання паперової квитанції більше не є обов’язковим. Для перегляду вже доступні електронні рахунки.

Дізнатися суму до сплати за газ можна кількома способами:

в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua;

у мобільному застосунку «Куб»;

через чат-боти компанії в популярних месенджерах.

Тим, хто віддає перевагу паперовим рахункам, варто врахувати, що їхнє надсилання зазвичай починається після 20 числа кожного місяця.

Реклама

Оплата за газ у квітні — до якого числа треба сплатити

У «Нафтогазі» підкреслюють важливість своєчасної оплати. Кінцевий термін розрахунку за спожитий у березні газ — 25 квітня. Дотримання цього терміну гарантує правильне зарахування коштів і допомагає уникнути потрапляння до списку боржників у наступному розрахунковому періоді.

Реквізити для оплати за газ

Одним із головних застережень є зміна банківських реквізитів постачальника газу. Багато споживачів користуються збереженими шаблонами в мобільних банківських сервісах, таких як «Приват24» чи monobank. Проте якщо дані давно не оновлювалися, існує ризик переказу коштів на неактуальний рахунок.

Перед підтвердженням платежу важливо перевірити правильність реквізитів — у своєму особистому кабінеті або на офіційному сайті «Нафтогазу».

Тарифи на газ 2026

Щодо вартості газу, для клієнтів «Нафтогазу», які користуються тарифом «Фіксований», ціна залишається стабільною — 7,96 грн за кубометр. Цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2026 року.

Реклама

До слова, у квітні київська філія «Газмережі» проведе техобслуговування газових систем у 409 багатоповерхівках області, після чого мешканці отримають додаткову платіжку. Сума платежу не є фіксованою і становить від 100 до 1000 грн залежно від стану обладнання та кількості квартир у будинку. Згідно із законодавством, ця послуга не входить до вартості споживання чи доставки газу, а її періодичність залежить від віку мереж.