Оплату за газ можна повернути: інструкція від "Нафтогазу"

Українці, які помилково сплатили за газ на чужий рахунок або вказали неправильні реквізити, можуть повернути свої гроші. Існує чіткий алгоритм дій, оскільки автоматичне повернення коштів у таких випадках неможливе.

Про це йдеться в інформації від «Нафтогазу».

Найчастіші помилки під час оплати за газ

За даними «Нафтогазу», споживачі найчастіше припускаються неточностей під час заповнення платіжних даних. Серед найпоширеніших помилок:

відсутність номера особового рахунку;

неправильне зазначення цифр;

зарахування коштів на чужий рахунок.

У «Нафтогазі» пояснюють: якщо під час оплати була допущена помилка в сумі або реквізитах, клієнт має самостійно звернутися до компанії. Подібні випадки не відстежуються автоматично, тож постачальник не може знати, що платіж був здійснений неправильно. Саме тому автоматичне повернення коштів не передбачене.

Як повернути помилково сплачені кошти за газ?

Для цього клієнту необхідно:

написати заяву у довільній формі з проханням про повернення переплати;

додати копії паспорта та ідентифікаційного коду;

надати чітке фото банківської квитанції (саме з банку, а не чек із термінала), що підтверджує помилкову оплату.

Документи можна надіслати одним зі зручних способів:

електронною поштою на адресу: client@gas.ua; поштовим відправленням за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Соборна, 1А, ТОВ «ГК „Нафтогаз України“».

Важливо: якщо кошти потрібно повернути на банківську картку, слід додатково подати довідку з реквізитами рахунку. А у разі перенесення грошей на правильний особовий рахунок, необхідно написати окрему заяву на перенесення коштів.

До слова, від 1 січня 2026 року в Україні оновилася щомісячна плата за доставлення газу, яку перерахують відповідно до обсягів споживання за період від 1 жовтня 2024-го до 30 вересня 2025 року. Самі тарифи на розподіл залишаються незмінними, проте сума у квитанціях зміниться залежно від того, чи почав споживач використовувати більше або менше ресурсу за минулий «газовий рік».

