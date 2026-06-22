ФОП / © ТСН.ua

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Очільник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запевнив: до кінця війни в Україні систему єдиного податку для ФОПів не чіпатимуть. Проте вже готується фундаментальна реформа за польським зразком.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами народного депутата, наявність двох різних лімітів звільнення від сплати податку на додану вартість (ПДВ) у межах однієї системи оподаткування є нетиповою практикою, яку необхідно усунути. Водночас відповідне рішення, на переконання Гетманцева, має ухвалюватися вже після завершення воєнного стану.

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«Я обіцяв людям не змінювати систему єдиного податку до кінця війни. І я цю обіцянку виконую. Ви бачите, що закон не прийнятий. Ви не чули, щоб я його підтримував в тій редакції, в якій пропонував Мінфін», — висловився очільник податкового комітету парламенту.

За його словами, рішення про встановлення єдиного ліміту для всіх у майбутньому буде змушене ухвалювати вже наступне скликання Верховної Ради, і альтернативи цьому Гетманцев не бачить.

Перегляд системи єдиного податку в Україні

Нардеп підкреслив, що Україні в цілому потрібна масштабна реформа оподаткування доходів фізичних осіб, до якої також входить і перегляд системи єдиного податку. Він нагадав, що такі зміни передбачені Національною стратегією доходів на 2024 — 2030 роки.

«Ми маємо запровадити польську модель єдиного податку: РРО від нуля, обсяги — до EUR2 млн, ліміт ПДВ єдиний як для ФОПів, так і для інших. Суму можна обговорювати, але він має бути єдиний. І в межах єдиного податку різні ставки для різних видів діяльності», — зазначив очільник податкового комітету.

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Для прикладу він навів Польщу, де 2024 року поріг звільнення від ПДВ було підвищено від 200 тис. до 240 тис. злотих, що еквівалентно приблизно 56,6 тис. євро або майже 3 млн грн.

Ставки єдиного податку

За оцінкою Гетманцева, ставки єдиного податку мають бути диференційованими залежно від виду діяльності: для торгівлі — 3%, а для послуг — від 10% і більше.

«Маємо просто взяти кальку з Польщі і зробити один раз таке серйозне правильне рішення. Але це вже після війни», — додав народний обранець.

Також він наголосив, що всі необхідні зміни в податковій системі варто впроваджувати комплексно, а не частинами, адже поступовий підхід є неефективним.

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«Я не можу підтримати якісь половинчасті рішення, бо насправді негативу і хейту від них стільки ж, скільки від великих рішень та реформ, але ефекту набагато менше. Тому має бути після війни велика реформа оподаткування доходів фізичних осіб, в тому числі єдиного податку. Там, до речі, прогресивна шкала (оподаткування) у нас також передбачена. Це правильне рішення, я його дуже підтримую», — зауважив Гетманцев.

Водночас він висловив підтримку ухваленню вже цього року закону, спрямованого на спрощення адміністрування ПДВ. Наразі відповідний документ очікується від Міністерства фінансів.

«Я вважаю, що до досягнення ліміту для ФОПів, наприклад EUR2 млн за польською моделлю, навіть за умови сплати ПДВ не мають блокуватися податкові накладні взагалі. Тобто правила блокування податкових накладних не мають розповсюджуватися на ФОПів до межі досягнення єдиного податку. І багато чого іншого, що спрощує адміністрування, має бути», — сказав очільник профільного парламентського комітету.

Нагадаємо, у квітні Міжнародний валютний фонд відмовився від вимоги запровадити ПДВ для ФОПів після переговорів у Вашингтоні. Українська прем’єрка Юлія Свириденко зазначила, що партнери визнали цю ідею неконструктивною та надто чутливою для суспільства, тому зараз уряд разом із МВФ шукає інші шляхи наповнення бюджету на 2027 рік.

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