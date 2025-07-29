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ТСН у соціальних мережах

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Оприлюднено розмір пенсії українців: чому середня зарплата не гарантує середньої виплати

В Україні пенсія залежать від трьох показників: стажу, розміру власної зарплати та середньої зарплати по країні. Щоб отримувати пенсію, наприклад, у 10 тис. грн, необхідно платити внески із зарплати в 38,3 тис. грн.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Пенсія

Пенсія в Україні / © ТСН.ua

В Україні за чинними правилами з 35 роками стажу та середньою зарплатою можна розраховувати на пенсію, розмір якої буде меншим за середню. Водночас, щоб отримувати пенсію в 10 тис. грн, необхідно платити внески із зарплати в 38,3 тис. грн.

Про це пише OBOZ.UA.

Станом на травень 2025-го середня зарплата в Україні (дані ПФУ) становить 20,3 тис. грн. Отже, українець з такою зарплатою, який упродовж життя отримував середній дохід, за 35 років стажу може отримати пенсію в розмірі 5269,9 грн. Ця виплата нижча за середню пенсію по країні (6410,1 грн).

Українець з мінімальною зарплатою зараз може претендувати на пенсію в розмірі 2361 грн (мінімальна). Щоб отримати пенсію в 10 тис. грн, необхідно мати зарплату в розмірі, який у 1,89 разів вищий за мінімалку. Станом на зараз це 38,3 тис. грн.

  • Пенсія в 11 тис. грн — зарплата має бути на рівні 42,2 тис. грн

  • Пенсія в 12 тис. грн — зарплата має бути на рівні 46 тис. грн

  • Пенсія в 13 тис. грн — зарплата має бути на рівні 49,9 тис. грн

  • Пенсія в 14 тис. грн — зарплата має бути на рівні 53,79 тис. грн

  • Пенсія в 15 тис. грн — зарплата має бути на рівні 57,65 тис. грн

Зазначимо, в Україні пенсія залежать від трьох показників: стажу, розміру власної зарплати та середньої зарплати по країні. Під час розрахунку виплати співвідношення власної зарплати до середньої множать на стаж у роках та на 1%. Отриману суму множать на середню зарплату по країні за три останні роки.

Згідно з даними ПФУ, середня в країні пенсія становить 6410,1 грн. Водночас більшість пенсіонерів отримує значно менші виплати: пенсію до 4 тис. грн отримують 3 623 145 осіб (35,3% від загальної кількості пенсіонерів); пенсію до 5 тис. грн одержують 5 724 553 осіб (55,8% від загальної кількості пенсіонерів).

Нагадаємо, у серпні буде призупинено виплати для пенсіонерів, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і проживали на окупованих територіях до 24 лютого 2022 року.

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