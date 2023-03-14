Оптимістичний та песимістичний сценарії: аналітики розповіли про курс долара наприкінці року

За словами аналітиків, наприкінці 2023 року курс долара в Україні може сягнути 45 грн/дол – це найпесимістичніший прогноз на поточний рік. За найоптимістичнішим прогнозом, курс гривні до долара в кінці року може становити 36,6 грн/дол.

Про це повідомляє Центр економічної стратегії (CES).

Аналітичні центри зробили наступні прогнози на кінець 2023 року:

Concorde Capital – 36,6 грн/дол;

Oxford Economics – 39 грн/дол;

Dragon Capital – 43 грн/дол;

IER/GET – 42 грн/дол;

Morgan Stanley – 45 грн/дол;

Sense Bank – 43 грн/дол;

ICU – 40,2 грн/дол.

Нагадаємо, голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев розповів, що буде з доларом після падіння до мінімуму за пів року.

Банкірка Анна Золотько вважає, що протягом поточного тижня курс долара коливатиметься в діапазоні 38,2 – 38,9 гривні.

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