Орбан назвав умову для зняття вето з 50 млрд євро допомоги Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий погодитися на розблокування допомоги Україні і зняти вето з 50 млрд на саміті 1 лютого, і назвав умову.

Про це він сказав в інтерв’ю французькому виданню Le Point.

Віктор Орбан підтвердив, що Будапешт направив до Брюсселя компромісну угоду щодо розблокування фінансування ЄС для України 50 млрд євро.

За його словами, фінансування Україні виділятиметься за умови, "якщо кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні".

Прем'єр Угорщини підкреслив, що щорічне затвердження також має відбуватись одноголосно усіма членами ЄС.

"Мова йде не про шантаж вето, а про відновлення і збереження єдності Європейського Союзу", – стверджує угорський прем’єр.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наполягав на умові щорічного перегляду виділення фінансування Україні ще в грудні минулого року.

Вето Угорщини на допомогу Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у грудні 2023 року наклав вето на пакет допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Інші 26 лідерів країн-членів ЄС погодилися повернутися до дебатів з приводу цього питання на початку 2024 року року, щоб спробувати укласти угоду про підтримку Києва.

Європейська комісія минулого року запропонувала надати Україні фінансову підтримку до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро, з яких 33 мільярди євро будуть надані кредитами, а 17 мільйонів євро – грантами.

Нагадаємо, в Угорщині різко змінили позицію щодо допомоги Україні: що відомо.

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