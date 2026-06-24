Оренда кімнат в Україні: де найдешевше житло 2026 року та які ціни

Оренда кімнат / © pexels.com

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Ринок довгострокової оренди кімнат в Україні демонструє суттєві відмінності між регіонами. У західних областях вартість житла продовжує зростати, тоді як у прифронтових регіонах спостерігається різке збільшення попиту навіть за відносно низьких цін.

Про це свідчать дані дослідження OLX Нерухомість за травень 2026 року.

Де оренда кімнат найдорожча

Найвищі ціни на довгострокову оренду кімнат зафіксовано на Закарпатті. Середня вартість оренди там досягла 6 тисяч гривень на місяць, що на 20% більше, ніж роком раніше.

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До регіонів із найдорожчим житлом також увійшли:

Львівська область — 5 тис. грн на місяць;

Чернівецька область — 4,5 тис. грн (+12,5% за рік).

У низці областей медіанна ціна становить близько 4 тис. грн. Йдеться про Київську, Вінницьку, Волинську, Житомирську, Рівненську, Черкаську та Івано-Франківську області.

Де можна орендувати житло дешевше

За 3,5 тисячі гривень на місяць кімнату можна винайняти у Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Ще доступнішими залишаються:

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Одеська область;

Харківська область;

Запорізька область;

Донецька область;

Кіровоградська область.

У цих регіонах медіанна вартість оренди становить близько 3 тис. грн на місяць.

Найдешевшим регіоном для оренди кімнати залишається Херсонщина. Там у травні 2026 року середня ціна становила 1,5 тис. грн, тоді як роком раніше вона була на рівні 2 тис. грн.

Попит різко зріс у прифронтових областях

Найбільш помітне зростання інтересу до оренди кімнат зафіксовано в Запорізькій області. Кількість відгуків на одне оголошення тут збільшилася у 4,4 раза порівняно з минулим роком.

Також суттєво зріс попит:

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у Харківській області — майже утричі;

у Миколаївській області — у 1,7 рази;

у Закарпатській області — у 1,5 рази.

Позитивну динаміку також показали Черкаська, Хмельницька, Чернівецька, Полтавська, Дніпропетровська, Львівська, Івано-Франківська та Кіровоградська області.

Експерти пов'язують зростання попиту в прифронтових регіонах із переміщенням населення, потребою у тимчасовому житлі та перебуванням військовослужбовців. Водночас у західних областях високі ціни підтримуються стабільним попитом і репутацією більш безпечних регіонів.

Де попит на оренду зменшився

Не всі області демонструють зростання інтересу до оренди. Найбільше скорочення кількості відгуків на оголошення спостерігалося у Херсонській області — у шість разів менше, ніж торік.

Також попит знизився:

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у Чернігівській області — на 46%;

у Волинській — на 40%;

у Рівненській — на 32%;

у Сумській — на 24%;

у Тернопільській — на 15%.

Окремо аналітики відзначають Запорізьку та Харківську області, де попит на оренду зростав одними з найшвидших темпів в країні, хоча ціни залишилися відносно доступними — близько 3 тис. грн на місяць.

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