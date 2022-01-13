Оренда квартир за рік зросла на 10%: в яких регіонах винаймати житло найдорожче

На першому місці за вартістю житла залишається Київ
В Україні середня плата за оренду 1-кімнатної квартири за попередній рік виросла на 10,0%. На початку 2021 року вартість оренди складала 3 903 гривень, на кінець року - 4 294 гривень.
Про це повідомляє Держстат.
Зазначається, що на першому місці за вартістю житла залишається Київ - 8 513 гривень. Далі трійку лідерів посідає:
- Львівська (5 191 гривень),
- Одеська область (5 081 гривень),
- Харківська (4 966 гривень) області.
Найдешевше можна винаймати квартиру:
- в Івано-Франківській області (2 619 гривень),
- Сумській області (2 364 гривень),
- Луганській області (2 256 гривень).
Раніше ми розповідали, що у Києві зросла вартість квартир у новобудовах. У скільки стане квадратний метр - дивіться за цим посиланням.
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