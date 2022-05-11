Оренда квартири під час війни: як змінилась вартість у Києві та на заході України

Оренда квартири під час війни: як змінилась вартість у Києві та на заході України

Через війну в Києві знизилась вартість оренди житла, а от у містах на заході України - зросла.

Так, у Києві однокімнатну квартиру можна орендувати за 8-12 тис. грн, тоді як у Львові чи Ужгороді вартість може сягати навіть до 2 тис. доларів.

Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

У Львові оренда звичайної квартири з інтер'єром 80-х років минулого століття може сягати 18 тис. грн. Квартиру із сучаснішим ремонтом в Ужгороді, яка облаштована у підвалі, можна орендувати аж за 2 тис. доларів. На жаль, це не поодинокі випадки.

Киянка Олександра переїхала до Ужгорода на початку березня. Вона розповідає, що хотіла орендувати квартиру, проте вона була вражена цінами на оренду та великим ажіотажем. Дівчина розповідає, що за однокімнатну квартиру в Ужгороді просити 10-20 тис. грн.

Експертка з ринку нерухомості Ольга Стажко розповіла, що за останній тиждень ситуація на ринку нерухомості стабілізувалась.

"У західних областях України ріелторська статистика говорить про те, що ціна на оренду сягнула навіть на 400%, тоді як у Києві вона навпаки - знизилась", - каже експертка.

Зараз у столиці вартість оренди квартир зменшилась на 3-4 тис. грн. Наприклад, місячна оренда двокімнатної квартири на лівому березі Дніпра біля станції метро обійдеться у 8 тис. грн. До війни вона становила 11-12 тис. грн. На окраїнах Києва можна знайти однокімнатну квартиру і за 5-6 тис. грн.

Експертка з ринку нерухомості Ольга Стажко зазначила, що зараз ринок нерухомості в Києві може стабілізуватись, оскільки у столиці відносно безпечно перебувати.

Нагадаємо, експерти розповіли, як орендувати житло під час війни та на що варто звертати увагу.

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