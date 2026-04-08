Оренда квартир по-новому: у Раді готують кардинальні рішення - що зміниться

В Україні орендарів житла можуть зобов’язати укладати офіційні договори. Хто здаватиме квартиру чи будинок «в чорну», платитиме штраф.

Про це заявила народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк в інтерв’ю OBOZ.

За її словами, мета — виведення недобросовісних орендодавців з тіні. Вона каже, що можливі штрафи будуть великими. Саме це, за очікуваннями, спонукатиме українців виконувати вимоги та не здавати житло «в чорну».

«Люди вже не будуть ризикувати, тому що в тебе завжди є сусіди, які можуть розповісти, податкова, яка може перевірити. Коли ти будеш розуміти, що можеш отримати високий штраф, ти подумаєш і краще зареєструєш договір оренди», — пояснила Шуляк.

Парламентарка зауважує, що легальне здавання житла в оренду буде вигідна самим орендодавцям. Адже отримуваний дохід стане «білим». Своєю чергою, це спростить роботу з банками.

Крім того, пропонується встановити мінімальний термін оренди на рівні 3 років. Водночас очікується зменшення податків для орендодавців: для короткострокової оренди можуть встановити вищу ставку, а для довгострокової — нижчу.

Шуляк вважає, що поєднання чітких стандартів житла, мінімальних термінів оренди та диференційованого оподаткування зробить ринок більш прогнозованим».

Як повідомлялося раніше, в Україні готують реформу, якою планують заборонити «чорну» оренду житла. Нововведення будуть передбачати обов’язкову реєстрацію договорів для орендодавців та суворі штрафи, які можуть сягати 85 тис. грн. Водночас держава обіцяє стимулювати власників нерухомості зниженими податками та новими можливостями для кредитування.