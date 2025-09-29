Оренда квартир у Чехії: аналіз цін та прогноз зростання

Оренда квартири / © ТСН.ua

Вартість оренди квартир у Чехії продовжує зростати як у нових, так і в старих будинках. Навіть тимчасове падіння попиту не зупинило підвищення цін, і, за прогнозами фахівців, у майбутньому ситуація лише погіршиться. Основні чинники — високий попит та брак доступних варіантів.

Про це повідомляє 420on.cz.

За інформацією сайти Sreality, у другому кварталі 2025 року середня орендна плата по Чехії піднялася на 7% у річному вимірі та досягла 269 крон за кв. м (приблизно 538 грн). Це означає, що оренда типової квартири площею 70 кв. м коштує близько 19 тис. крон на місяць (38 тис. грн).

У Празі аналогічне житло коштуватиме понад 28 тис. крон (56 тис. грн). У Карловарському краї — менше ніж 13 тис. крон (26 тис. грн).

Дослідження компанії Deloitte підтверджує ці показники: середня вартість оренди житла по Чехії становить 326 крон за кв. м (652 грн), у новобудовах — 367 крон за кв. м (734 грн). Власники, які здають квартири напряму, без посередників, підняли ціни ще суттєвіше — приблизно на 14%.

Чому дорожчає оренда в Чехії?

Попит перевищує пропозицію. Особливо це відчутно у Празі та Брно.

Недоступність купівлі житла. Через високі ціни та іпотечні ставки люди змушені залишатися на оренді.

Інвестори. Ті, хто купує квартири з інвестиційною метою, підвищують плату, щоб покрити витрати та зберегти прибутковість.

Додатковий стрибок попиту спостерігається восени: студенти шукають квартири перед початком навчання, а також закінчуються договори оренди у значної кількості мешканців.

Експерти застерігають: якщо сьогодні ціни видаються надто високими, слід бути готовими, що в найближчому майбутньому вони зростатимуть і далі.

До слова, український ринок оренди житла значно доступніший, ніж польський, навіть після зростання цін в Україні на 15-25% за останній рік. Так, в Україні однокімнатну квартиру можна орендувати за 300 дол., а двокімнатну — за 420 дол. Водночас у Польщі аналогічні квартири коштують 605 дол. та 780 дол. відповідно.