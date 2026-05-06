Оренда квартири в Україні: за які поломки платить власник, а що мусить лагодити мешканець

Фото ілюстративне / © ТСН.ua

В Україні питання оренди нерухомості нерідко провокує суперечки між власниками житла та мешканцями. Найчастіше каменем спотикання стають фінансові зобов’язання, зокрема розподіл витрат на оплату комунальних рахунків та відповідальність за проведення ремонтних робіт у житлі.

Експерти пояснили, як розподіляються ці обов’язки відповідно до законодавства та договору оренд, пише Судово-юридична газета.

Стаття 819 Цивільного кодексу України встановлює основні обов’язки обох сторін. Згідно із законодавством, обов’язок сплачувати рахунки за комунальні послуги зазвичай покладається на орендаря. Окрім цього, наймач житла має опікуватися проведенням поточного ремонту. Проте ці правила не є остаточними, оскільки під час підписання договору сторони мають право узгодити будь-які інші умови та розподілити ці витрати за власною домовленістю.

Своєю чергою, капітальний ремонт має проводити власник квартири.

Відповідно до статті 819 Цивільного кодексу України, саме на орендаря покладається обов’язок підтримувати оселю в належному стані. Це означає, що дрібні побутові питання — наприклад, заміна лампочки, прочищення каналізаційного зливу чи заміна прокладки в крані, що протікає — є відповідальністю мешканця.

Оскільки майно природно зношується в процесі експлуатації, проведення поточного чи косметичного ремонту, зокрема заміна несправних розеток, також стає обов’язком того, хто винаймає квартиру.

Якщо говорити про витрати на капітальний ремонт — це вже турботи власника, до яких належать:

заміна труб каналізації та водопостачання;

ремонт системи опалення;

заміна вхідних дверей і вікон;

ремонт електропроводки у стінах;

ремонт даху або міжпанельних швів тощо.

Оскільки власник житла отримує прибуток від оренди, тому він повинен забезпечувати передачу майна у придатному для використання стані.

Однак у кожній ситуації є свої нюанси, тому кожну поломку варто розглядати окремо. Наприклад, якщо засмічення каналізації сталося безпосередньо через дії мешканця, то саме він має фінансувати прочищення чи ремонт труб.

Що стосується побутової техніки, то тут працює універсальний принцип: відповідальність несе винуватець несправності. Коли прилад виходить з ладу через тривалу експлуатацію та природний знос, витрати на його відновлення або заміну лягають на власника.

Якщо ж техніка зламалася внаслідок неправильного поводження чи необережності орендаря, обов’язок відремонтувати її або відшкодувати збитки переходить до нього.

В Україні можуть ввести обов’язкові офіційні договори оренди житла з великими штрафами за «чорну» здачу. Очікується, що трирічний мінімальний термін оренди та нижчі податки для довгострокових угод стимулюють власників виводити доходи з тіні.

Окрім того, фахівці зазначають, що оренда житла без посередника економить гроші на старті, але несе ризики шахрайства. Експерти радять перевіряти документи на власність і не платити аванс без письмового договору.

