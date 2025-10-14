ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

Скільки коштує оренда житла: названо найдорожчі та найдешевші для життя регіони України

Хочете винайняти квартиру? Будьте готові платити більше, адже ціни зростають по всій Україні.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Квартира

Квартира / © iStock

В Україні суттєво зросли ціни на оренду житла: від початку року вартість однокімнатної квартири піднялася в середньому на 8,3%, сягнувши 7 816 гривень. Найдорожчим регіоном для орендарів залишається Закарпаття, однак абсолютним рекордсменом зі стрибка цін стала Сумська область.

Про це пише Держстат.

Традиційно найвищі ціни на оренду житла зафіксовано в західних областях країни. Рейтинг найдорожчих регіонів виглядає так:

  • Закарпатська область — 12 698 грн;

  • Львівська область — 11 517 грн;

  • Рівненська область — 10 299 грн.

Столиця цього разу поступилася західним регіонам. Оренда однокімнатної квартири в Києві коштує в середньому 10 131 грн, що лише на 5,2% більше, ніж наприкінці минулого року.

Абсолютним лідером за темпами здорожчання стала Сумська область, де вартість оренди злетіла на 32,2% — з 4 131 до 5 460 грн.

Суттєве зростання також показали:

  • Київська область — +18,5% (до 6 469 грн);

  • Полтавська область — +14,2% (до 7 574 грн);

  • Вінницька область — +13,7% (до 8 736 грн).

Водночас Черкаська область стала єдиним регіоном, де оренда трохи здешевшала — на 1%.

Найдешевше винаймати житло, як і раніше, можна в прифронтових та південних регіонах. Найнижчі ціни зафіксовано в Херсонській області — всього 3 243 грн. У Запорізькій області середня вартість становить 3 888 грн, а в Харківській ціни не змінилися і залишилися на рівні 3 942 грн.

Нагадаємо, ціни на оренду житла в Одесі рекордно зросли. За останні пів року однокімнатні квартири додали у вартості найбільше в Україні — аж на 50%.

Дата публікації
Кількість переглядів
82
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie