Скільки коштує оренда житла: названо найдорожчі та найдешевші для життя регіони України

В Україні суттєво зросли ціни на оренду житла: від початку року вартість однокімнатної квартири піднялася в середньому на 8,3%, сягнувши 7 816 гривень. Найдорожчим регіоном для орендарів залишається Закарпаття, однак абсолютним рекордсменом зі стрибка цін стала Сумська область.

Про це пише Держстат.

Традиційно найвищі ціни на оренду житла зафіксовано в західних областях країни. Рейтинг найдорожчих регіонів виглядає так:

Закарпатська область — 12 698 грн;

Львівська область — 11 517 грн;

Рівненська область — 10 299 грн.

Столиця цього разу поступилася західним регіонам. Оренда однокімнатної квартири в Києві коштує в середньому 10 131 грн, що лише на 5,2% більше, ніж наприкінці минулого року.

Абсолютним лідером за темпами здорожчання стала Сумська область, де вартість оренди злетіла на 32,2% — з 4 131 до 5 460 грн.

Суттєве зростання також показали:

Київська область — +18,5% (до 6 469 грн);

Полтавська область — +14,2% (до 7 574 грн);

Вінницька область — +13,7% (до 8 736 грн).

Водночас Черкаська область стала єдиним регіоном, де оренда трохи здешевшала — на 1%.

Найдешевше винаймати житло, як і раніше, можна в прифронтових та південних регіонах. Найнижчі ціни зафіксовано в Херсонській області — всього 3 243 грн. У Запорізькій області середня вартість становить 3 888 грн, а в Харківській ціни не змінилися і залишилися на рівні 3 942 грн.

Нагадаємо, ціни на оренду житла в Одесі рекордно зросли. За останні пів року однокімнатні квартири додали у вартості найбільше в Україні — аж на 50%.