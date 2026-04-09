Організатор рекорду Гіннесса з Дніпра готує міжнародну конференцію з біохакінгу на 100 000 глядачів

Рекорд було зафіксовано 30 травня 2025 року під час п'ятигодинної трансляції на восьми мовах. Комісія Guinness World Records зрізала 80 000 глядачів із початкових 200 000 за технічними критеріями — але навіть після всіх фільтрів результат залишився рекордним. Підготовка зайняла п'ять місяців, а тільки заявка на реєстрацію рекорду коштувала $25 000.

«Це був найдорожчий урок математики в моєму житті,» — каже 38-річний підприємець з Дніпра, який зараз мешкає в Дубаї.

Церемонія нагородження відбулась у Бангкоку, де спеціальним гостем став Майк Тайсон. Рекорд підтверджено офіційним постом Guinness World Records у LinkedIn.

Від $300 для мами до 70 конференцій

За плечима Петрика — понад 70 міжнародних конференцій за останнє десятиліття. Серед найбільших: New Tech Sphere 2024 (35 000 учасників) та Dubai Summit DAO Consensus (18 000 учасників, Habtoor Grand Resort).

Але шлях почався далеко від великих сцен. Петрик народився в Дніпрі, закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю «геологорозвідка» — і жодного дня не працював за фахом. Замість цього у 18 років пішов у маркетинг та продажі.

Свій перший заробіток — $300 — він повністю віддав мамі. Жінці, яка сама виростила двох синів.

«Мама відкрила конверт. Подивилась на мене. І заплакала. Не від радості — від того, що повірила не дарма. Я пам'ятаю цей момент до сліз,» — розповідає Петрик.

Два банкрутства і $100 000 втрат

Петрик не приховує що шлях був непростим. За понад двадцять років підприємницької діяльності — два банкрутства, десять закритих проектів, $100 000 особистих втрат на криптовалютному ринку.

«Якщо ти пережив два банкрутства — тебе вже складно злякати ринком,» — каже він.

Одного разу готель зірвав конференцію в день проведення — просто інший захід на ту саму дату. Дізнались в останній момент. За годину перенесли все в інший зал. Сто людей прийшли і залишились задоволені.

«Ми робили конференцію, коли у нас не було залу. І все одно зробили.»

Петрик працює з командою, костяк якої не змінюється понад десять років — рідкість для tech-індустрії.

Що далі: біохакінг та превентивне здоров'я

Зараз Петрик готує нову велику конференцію — у сфері біохакінгу та превентивного здоров'я. Планова аудиторія — від 10 000 до 100 000 глядачів.

«Поки всі інвестують у біткоїн, я інвестую в людський потенціал,» — каже він.

Петрик — один із низки українських підприємців, які будують глобальні проекти за кордоном: від Revolut та GitLab до DeHealth, що побудувала AI-інфраструктуру для медичних даних у 80+ країнах. Громадсько-економічний рух Energy Nation називає таку діаспору головним активом країни — глобальною мережею, здатною підтримувати українську економіку з будь-якої точки світу.

«Ми — нація, яка не зупиняється. Навіть під час війни продовжуємо будувати,» — підсумовує Петрик.

Підтвердження рекорду: Guinness World Records LinkedIn: Sergei Petryk