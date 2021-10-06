"Ощадбанк" блокує картки, якими рідко користуються: чи може ситуація повторитися в інших банках

"Ощадбанк" блокує картки, якими рідко користуються: чи може ситуація повторитися в інших банках

Для банку утримувати "сплячі" рахунки невигідно. Якщо у вас залишилася картка, якою ви не користуєтеся - закрийте її.

Від 30 вересня Ощадбанк почав блокувати рахунки тих клієнтів, які не користуються своїми картками. Банк переводить їх у неактивний режим і закриває. Після цього вже самі клієнти будуть платити "Ощаду" за зберігання грошей на рахунках.

Про це стало відомо на офіційному сайті банку.

"Повідомляємо про необхідність до 30 вересня 2021 року відвідати АТ "Ощадбанк" з метою актуалізації ідентифікаційних даних та здійснення верифікації, а також вирішення питання щодо отримання коштів по нерухомих поточних та вкладних (депозитних) рахунках, операції за якими не здійснювались протягом трьох років і більше", - пишуть на сайті.

Якщо до 30 вересня 2021 року клієнт не звернувся до установи зазначеною вище метою, то:

Банк змінить облік залишків коштів на таких рахунках та обліковуватиме їх як нерухомі вклади;

Ощадбанк вважатиме, що клієнт у такий спосіб дав згоду на розірвання договору відповідно до частини 2 статті 1075 Цивільного кодексу України та закриття рахунку;

Такі дії вважатимуться згодою на застосування щомісячної комісійної винагороди, передбаченої тарифами АТ "Ощадбанк", та її сплати в порядку договірного списання шляхом утримання з суми нерухомого вкладу, а саме комісійної винагороди за ведення нерухомих вкладів для поточних рахунків фізичних осіб у національній валюті та комісійної винагороди за ведення нерухомих вкладів для вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб у національній валюті.

Аби розблокувати кошти на неактивному рахунку, клієнтам необхідно прийти до установи з паспортом, ІПН і заповнити відповідну анкету. Тільки після цього банк зможе розблокувати гроші. В іншому випадку фінустанова буде вважати, що клієнт таким чином дав згоду на розірвання договору і закриття рахунку.

Що ж стосується оплати Ощадбанку за зберігання грошей, то мова йде про стягнення з клієнта щомісячної комісії, передбаченої тарифами банку, і її сплату в порядку договірного списання з суми вкладу. Якщо давно не використовується заарештований рахунок - нараховувати комісію не будуть.

Як повідомляє UBR.ua, якщо клієнт так і не прийде до відділення "Ощаду" з документами, його рахунок буде поступово "з'їдатися" щомісячною комісією. Можлива ситуація, коли комісія "поглине" кошти остаточно.

Чи можуть блокувати депозити інші банки

Гіпотетично з такою проблемою можуть зіткнутися вкладники інших банків, незалежно від форми власності. Логіка такого кроку проста - банк не має сенсу витрачатися на обслуговування рахунків, які не потрібні клієнтам. На процесинг виділяються кошти, тому доцільніше заощадити.

Ростислав Кравець з адвокатського бюро "Кравець і партнери" вважає, що такі дії банку спірні. Якщо на рахунку залишаються власні кошти, банк зобов'язаний дати можливість їх забрати і при цьому не платити комісію.

За що ще банк може заблокувати доступ до рахунку: якщо почали виконавче провадження щодо стягнення боргу (будь-якого, навіть за комуналку);

якщо фінансовий моніторинг банку запідозрив незаконні операції (навіть якщо ви переказали велику суму). Нагадаємо, мінімальну пенсію в Україні підвищать до 2600 гривень. Уряд збільшив дохідну та витратну частини Пенсійного фонду України на більш ніж 18 мільярдів гривень. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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