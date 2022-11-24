"Ощадбанк" скасував комісії за зняття готівки в банкоматах з карток усіх банків: який добовий ліміт

Таке рішення державний банк ухвалив через ситуацію в енергетиці, яка спричинила підвищений попит на готівку.

"Ощадбанк" скасував комісії за зняття готівки в банкоматах з карток усіх банків.

Про це повідомила пресслужба банку.

"Для тих громадян, хто бажає зняти готівку, є добра новина: відтепер ви можете зробити це у будь-якому банкоматі "Ощаду" без комісії. І не важливо – з картки "Ощаду" або ж з будь-якої іншої картки. Відтепер у наших банкоматах немає чужих карток", - йдеться у повідомленні.

Також у мережі банкоматів "Ощадбанку" скасовані спеціальні ліміти на зняття готівки для карток інших банків. Зазначається, що цей крок дозволить всім українцям, без розподілу на клієнтів "Ощадбанку" та інших банківських установ, знімати готівку у банкоматній мережі банку в обсязі 50 тисяч гривень з однієї картки на добу.

Нагадаємо, 23 листопада РФ вчергове атакувала Україну ракетами та поцілила у об'єкти критичної інфраструктури. Після чого низка населених пунктів залишилися без світла. У Києві та області ворог поцілив також у житлові будинки, загинули цивільні люди. Столиця після обстрілів також опинилася у повному блекауті, також зникли вода та зв'язок.

Варто зазначити, що українська ППО знищила 5 безпілотників та 51 з майже 70 ракет, випущених по Україні.

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