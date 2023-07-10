Ощадбанк від 1 вересня не виплачуватиме пенсії та соціальну допомогу на картки деяким українцям

Кому з пенсіонерів та за яких умов Ощадбанк заблокує картки.

Чиї картки та з яких причин можуть бути заблоковані

Йдеться про пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб.

Ощадбанк повертає обов'язкове проходження фізичної ідентифікації для пенсіонерів та отримувачів соціальної (адресної) допомоги з-поміж ВПО. Така вимога існувала й раніше, але була тимчасово скасована через карантинні обмеження, пов’язані з COVID-19.

Від вересня 2023 року внутрішньо переміщені особи, щоб отримати свої виплати, повинні будуть особисто звернутися до відділень Ощадбанку для проходження процедури фізичної ідентифікації клієнта.

Як попереджає Ощадбанк, якщо одержувач не пройде фізичну ідентифікацію, видаткові операції за його картковим рахунком будуть скасовані. А після проходження внутрішньо переміщеною особою фізичної ідентифікації за встановленою процедурою видаткові операції за рахунком банк розблокує не пізніше наступного календарного дня.

"Нагадуємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України №637 від 05.11.2014 пенсіонерам – внутрішньо переміщеним особам, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), та одержувачам соціальної (адресної) допомоги – внутрішньо переміщеним особам необхідно проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку кожні шість місяців. До отримання ЕПП пенсіонери – внутрішньо переміщені особи мають проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку кожні три місяці".

Як пройти фізичну ідентифікацію

Пенсіонер або одержувач соціальної допомоги для фізичної ідентифікації повинен особисто звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу. З собою потрібно також мати основну платіжну картку або основне ЕПП (електронне пенсійне посвідчення).

Після надання вищезазначених документів працівникові Ощадбанку разом з основною платіжною карткою клієнт має здійснити операцію з отримання готівки або перегляду залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто виконання операції, яка передбачає введення особою ПІН-коду) або встановлення/зміни ПІН-коду з використанням основної платіжної картки або основного ЕПП.

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