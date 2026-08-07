Ощадбанк прибрав одну з важливих комісій: кому більше не треба платити відсотки

Ощадбанк

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Ощадбанк скасував разову комісію 1,99% за надання кредиту готівкою за продуктом «Кеш-кредит». Про зміну банк повідомив 29 липня 2026 року, а станом на 7 серпня на сторінці продукту вказано комісію 0 грн.

Про це йдеться в офіційному дописі Ощадбанку.

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Банк пояснив зміну так: «Ощад скасовує комісію за надання кредиту готівкою. Мій банк оновив умови кредитування готівкою: скасовано комісію 1,99% за надання кредиту; ставка 36% річних тепер діє вже для кредитів від 100 000 грн».

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Що саме змінилося

Йдеться саме про умови кеш-кредиту, а не про тарифи на обслуговування банківських карток. Повідомлення стосується конкретного кредитного продукту.

На сторінці зазначено, що кредит можна оформити на суму від 10 000 до 500 000 грн. Разова комісія за його надання становить 0 грн. Конкретні умови, звісно ж, залежать від суми позики та інших параметрів, які банк вказує під час оформлення.

Чого не означає скасування комісії

Відсутність разової комісії не робить кредит безкоштовним. Для позики зберігаються процентна ставка та реальна річна процентна ставка — показник, який відображає повну вартість кредиту з урахуванням платежів за ним.

За даними Ощадбанку, ставка 36% річних тепер застосовується для кредитів від 100 000 грн. Перед оформленням позики варто перевірити не лише комісію за надання, а й підсумкову суму виплат, строк кредитування та умови для конкретної суми.

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Раніше банк пояснював, для яких карток не продовжує строк дії автоматично.

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