Ослаблення гривні останнями днями: голова НБУ пояснив причину

Зараз відбувається освоєння тих витрат, які накопичуються протягом року.

Під кінець року потреба у валюті зростає, тож відбувається освоєння тих витрат, які накопичуються протягом року. Через це ми спостерігаємо невелике ослаблення гривні останніми днями.

Про це розповів голова Національного банку Андрій Пишний.

За його словами, зараз ми є свідками звичайного в довоєнний час для нас процесу сезонності.

"Що ми спостерігаємо з боку чистого попиту щодо безготівкових операцій клієнтів: у жовтні він становив $97 млн, у листопаді - $61 млн, із третьої декади листопада ми спостерігаємо збільшення. А в грудні середній показник - $70 млн. Збільшення попиту зумовлює більш активну участь НБУ на ринку", - додав заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

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Зазначимо, що від початку тижня зниження курсу становило майже 1%, однак завдяки його зміцненню до 36,0143 грн/$1 у двадцятих числах листопада з моменту переходу Нацбанку до режиму керованої гнучкості 3 жовтня ослаблення курсу національної валюти становило лише трохи більше ніж 1,2%, або 45,6 копійок за долар.

Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 13 грудня. Вартість долара – 37,02 грн - це на 4 коп. більше за курс попереднього дня. Євро зменшився на 1 коп., а злотий - додав 2 коп.

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