"Основне джерело, що живить російську агресію": експерт оцінив наслідки нафтового ембарго для РФ

Нафтове ембарго буде дуже болючим ударом для Росії, адже у разі, якщо нікуди подіти газ, його можна спалити на факелах, а от з нафтою все складніше.

Окрім того, за рахунок нафти та нафтопродуктів Росія отримує основну частину надходжень енергетичного експорту.

Про це розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар в інтерв'ю УНІАН.

"Можна скоротити видобуток (нафти – ред.), закачувати у резервуарні парки "Транснефти" чи корпоративних видобувників до кращих часів. Але обсяги цих парків при російському обсязі експорту 230 мільйонів тонн явно не дозволять накопичувати на багато місяців наперед. Глушити свердловини при падінні попиту можна, але далеко не всі з них можна відновити потім", – пояснив Гончар.

Він також звернув увагу на те, що саме за рахунок нафти та нафтопродуктів РФ отримує основну частину надходжень енергетичного експорту.

"Якщо порівняти, то минулого року РФ продала нафти разом з нафтопродуктами на 180,1 мільярда доларів США, газу – на 55,5 мільярда, а вугілля – на 17,6 мільярда. Тому надходження від нафти – основне джерело, що живить російську агресію", – констатував експерт.

Нагадаємо, 4 травня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про шостий пакет санкцій проти Росії за вторгнення до України. До нього увійшла й пропозиція поетапного нафтового ембарго.

Зауважимо, що Угорщина не погоджується з рішенням ЄС про нафтове ембарго для Росії. В країні не бачать жодного плану чи гарантій у поточній пропозиції ЄС.

Нафтове ембарго: які обмеження чекають на Росію в новому санкційному пакеті ЄС (жестовою мовою)

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