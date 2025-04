Основні пріоритети України на шляху до ЄС – відмова від бюрократії та модернізація інфраструктури – СЕО Метінвесту

Основні пріоритети на шляху євроінтеграції України — відновлення фізичної інфраструктури, переосмислення регуляторної політики, особливо в природних монополіях, участь міжнародних фінансових інституцій у відбудові країни та застосування інновацій. Таку думку висловив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков на бізнес-саміті «ЄС — Україна: On the Road to URC2025», що пройшов у Брюсселі.