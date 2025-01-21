Особам із 2 та 3 групою інвалідності хочуть скасувати виплати: що відомо

Кабмін хоче скасувати виплати людям з 2 та 3 групою інвалідності. Натомість можуть запровадити для 1 групи велику суму виплати.

Про це в інтерв'ю "Українським Новинам" розповів перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутат Верховної Ради від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк.

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За словами нардепа, уряд поки що говорить такі речі, які не обговорюються навіть з депутатами, під які потрібно ухвалювати закони.

"Різні розмови ходять, поки що я серйозності реформи соціального захисту не бачу. Я не сприймаю реформу як таку, щоб просто в когось забрати гроші. Це неправильний підхід", – розповів він щодо майбутньої реформи соцполітики.

На думку Цимбалюка, влада має бути готова до збільшення кількості ветеранів та осіб з інвалідністю, яким треба не тільки дати соціальну допомогу, а й створити умови для працевлаштування. Він наголошує: за 2 тисячі гривень, які отримує особа з інвалідністю, неможливо вижити.

"Коли кажуть, що особа з інвалідності першої групи буде отримувати 20 000, окей, а друга, третя – нічого, то це неприйнятно. Хоча б залишіть цей мінімум, бо дійсно немає де брати гроші. Створіть умови, щоб людина могла працевлаштуватися", – зазначив Цимбалюк.

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