Особливості латвійського законодавства і процес вироблених банком ABLV виплат

Наскільки можна судити у справах, з якими клієнти банку звертаються до адвокатського бюро NJORD, основною причиною звернення ліквідаторів Банку до Служби Фінансової Розвідки СФР після проведення перевірки є нездатність (а в якихось випадках і небажання) власника коштів правдоподібно та достовірно пояснити та обґрунтувати легальність походження власних коштів, зокрема з погляду економічної обгрунтованості та легального характеру правових угод, у яких дані кошти було отримано.

Дуже часто під час перевірки власники коштів з різних причин не надають до Банку запитані документи, що підтверджують трансакції, посилаючись на те, що ці документи не збереглися або їхнє отримання надзвичайно утруднене. Однак у деяких випадках клієнти повідомляли нам, що надали ліквідаторам докладні відповіді, але все одно кошти були заморожені.

Відповідно до латвійського законодавства у разі, якщо прийнято рішення не здійснювати призначену конкретному кредитору банку ABLV выплати і подається повідомлення в СФР, то СФР має право видати зобов'язуюче розпорядження про тимчасове заморожування коштів і протягом 5-8 днів оцінити, чи Банк утримався від виплати. За результатами оцінки СФР приймає одне з двох рішень: або припинити помірність Банком від угоди (тобто "відпустити кошти"), або здійснити заморожування.

У разі, якщо СФР приймає розпорядження про заморозку, то до нього має бути включена інформація, "яка обґрунтовує видане розпорядження, настільки, наскільки ця інформація не перешкоджає досягненню цілей кримінального процесу, правам інших осіб та інтересам суспільства". У клієнта є право подати пояснення щодо законності походження заморожених коштів.

СФР узагальнює та аналізує отриману інформацію про затримку вироблених банком ABLV виплат, і пізніше, як протягом 40 днів після початку заморозки або видає розпорядження про заморозку певний період (зазвичай, терміном трохи більше 45 днів) чи припиняє заморозку.

Розпорядження СФР можна оскаржити слідчому судді (новий порядок чинний з 1 жовтня 2021 року). Суддя має розглянути скаргу та ухвалити за нею рішення протягом 30 днів. У разі, якщо суддя констатує, що скарга не відповідає вимогам закону або у зв'язку з розпорядженням СФР вже розпочато кримінальний процес та коштом накладено арешт, скаргу залишають без розгляду. Рішення слідчого судді не підлягає оскарженню.

Заморозка зазвичай триває близько двох місяців, і якщо вона не скасована, то CФР передає матеріали справи в поліцію для порушення кримінального процесу про можливу легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Після початку кримінального процесу заморожування "трансформується" в арешт.

Обов'язок доводити факт законного походження коштів у даного процесу лежить на слідстві, якому досить висловити т.зв. обґрунтовані сумніви щодо легальності походження заарештованих коштів, а на самому власнику заарештованих коштів. На рішення суду щодо конфіскації можна подати скаргу до окружного суду. Рішення окружного суду не підлягає оскарженню.

Таким чином, якщо кредитор не робить активних дій, з ймовірністю можна стверджувати, що належні йому як кредитору банку ABLV виплати не будуть отримані.

Якщо у вас виникли будь-які питання або необхідна додаткова консультація у зв'язку з вищевказаною інформацією, просимо звертатися до партнерів ризького бюро NJORD Law Firm: