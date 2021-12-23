Отримати грошову компенсанцію за "пакунок малюка" стане простіше: що змінилося

Отримати грошову компенсанцію за "пакунок малюка" стане простіше: що змінилося

Батьки немовлят зможуть отримати грошову компенсацію через "Дію".

Кабінет міністрів спростив порядок отримання грошової компенсації за "пакунок малюка" - відтепер не потрібно подавати довідки із закладів охорони здоров'я, якщо не отримали "пакунка малюка".

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду 23 грудня.

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"Нещодавно ми розширили функціонал "єМалятко". Тож батьки новонароджених, які не отримали "пакунок малюка" у пологовому будинку або в управлінні соцзахисту населення за місцем проживання, зможуть отримати грошову компенсацію через "Дію", - нагадав Шмигаль.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації запустило нову послугу для батьків немовлят — через розділ “єМалятко” у застосунку “Дія” відтепер можна оформити грошову компенсацію за “пакунок малюка”.

Слід зазначити, розмір компенсації становить 6 тис. 300 грн у разі подання заяви у грудні 2021 року.

Як повідомлялося, від 1 липня офіційно вступило в силу право вибору для батьків - обирати між натуральною допомогою "пакунок малюка" та її грошовою компенсацією в обсязі трьох прожиткових мінімумів для дітей до 6 років.