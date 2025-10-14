ТСН у соціальних мережах

Отримував субсидію — готуйся пояснювати: Пенсійний фонд починає перевірки

Від жовтня 2025 року Пенсійний фонд України розпочне масштабну перевірку соціальних виплат і субсидій.

Автор публікації
Кирило Шостак
Від жовтня 2025 року Пенсійний фонд України почне ретельніше перевіряти, чи законно громадяни отримують соціальні виплати та субсидії. Якщо виявиться, що допомогу нарахували з порушеннями — переплачені кошти доведеться повернути державі.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

У фонді пояснили, що такі ситуації трапляються, коли субсидію призначили без законних підстав. Найчастіше — через неправдиві дані у деклараціях або тому, що люди не повідомляють про зміни у своєму житті протягом 30 днів.

Наприклад, людина змінила роботу, отримала нове джерело доходу, купила нерухомість або авто, але не внесла ці зміни в документи.

Під час перевірок спеціалісти звірятимуть:

  • доходи;

  • кількість членів родини;

  • площу житла;

  • інші дані, що впливають на право на допомогу.

Якщо з’ясується, що субсидія була завищена, виплати зупинять, а надлишок потрібно буде повернути.
У дрібних випадках переплату утримуватимуть поступово — до 20% із наступних виплат.
Але якщо порушення серйозні — справу можуть передати до суду.

Фахівці радять громадянам бути уважними:

  • вчасно повідомляти про зміни доходів, місця роботи, складу сім’ї;

  • не приховувати великі покупки понад 50 тисяч гривень;

  • пам’ятати, що якщо прибутки перевищують 25 прожиткових мінімумів, право на допомогу може бути втрачено.

Раніше повідомлялось, що українців, які передають банківські картки іншим, візьмуть під нагляд. Дізнайтесь, що це означає.

