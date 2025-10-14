Отримував субсидію — готуйся пояснювати: Пенсійний фонд починає перевірки

Гроші / © Фото з відкритих джерел

Від жовтня 2025 року Пенсійний фонд України почне ретельніше перевіряти, чи законно громадяни отримують соціальні виплати та субсидії. Якщо виявиться, що допомогу нарахували з порушеннями — переплачені кошти доведеться повернути державі.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

У фонді пояснили, що такі ситуації трапляються, коли субсидію призначили без законних підстав. Найчастіше — через неправдиві дані у деклараціях або тому, що люди не повідомляють про зміни у своєму житті протягом 30 днів.

Наприклад, людина змінила роботу, отримала нове джерело доходу, купила нерухомість або авто, але не внесла ці зміни в документи.

Під час перевірок спеціалісти звірятимуть:

доходи;

кількість членів родини;

площу житла;

інші дані, що впливають на право на допомогу.

Якщо з’ясується, що субсидія була завищена, виплати зупинять, а надлишок потрібно буде повернути.

У дрібних випадках переплату утримуватимуть поступово — до 20% із наступних виплат.

Але якщо порушення серйозні — справу можуть передати до суду.

Фахівці радять громадянам бути уважними:

вчасно повідомляти про зміни доходів, місця роботи, складу сім’ї;

не приховувати великі покупки понад 50 тисяч гривень;

пам’ятати, що якщо прибутки перевищують 25 прожиткових мінімумів, право на допомогу може бути втрачено.

