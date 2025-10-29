Овочі б’ють рекорди: як змінилися ціни на українських ринках

Ціни на овочі та фрукти / © pexels.com

Реклама

На українських ринках знову хитнуло овочеві цінники. Вартість моркви та буряків пішли вгору, натомість картопля та білокачанна капуста трохи полегшили тягар на гаманці покупців.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Найпомітніше зростання демонструють тепличні овочі. Уже третій тиждень поспіль підвищуються ціни на помідори — станом на 23 жовтня вони коштували у середньому 80–90 грн за кілограм, що на 14% дорожче, ніж минулого тижня. Причиною є скорочення поставок із місцевих комбінатів, де через похолодання дозрівання культур сповільнилося.

Реклама

Огірки дорожчають ще стрімкіше — за тиждень ціни підскочили приблизно на 21% і станом на 24 жовтня сягнули 90–110 грн/кг. Фахівці пояснюють це завершенням сезону збору врожаю в теплицях і високим попитом на внутрішньому ринку.

Цибуля теж зростає в ціні — станом на 23 жовтня фермери реалізовували її по 7–13 грн/кг, що на 12% більше, ніж тиждень тому. Зростання пов’язане з несприятливими погодними умовами, які заважають збиранню врожаю. Частину продукції господарства залишають у сховищах, що ще більше скорочує пропозицію.

Солодкий перець додає в ціні вже другий тиждень. Пекінська капуста трохи здешевшала, натомість броколі навпаки підросла в ціні. Водночас розкид цін на цвітну капусту скоротився. Також зростає вартість кабачків, баклажанів і зелені — зокрема салату та зеленої цибулі.

На ринку фруктів зросли ціни на груші, лимони та банани, тоді як кавуни, дині й апельсини подешевшали.