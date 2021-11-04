Oxford Economics спрогнозував курс долара на 3 роки: чого варто очікувати

Від початку 2021 року українська гривня зараз є найміцнішою.
Аналітики компанії Oxford Economics покращили свій прогноз щодо української гривні. За їхніми оцінками, від початку 2021 року офіційна валюта України зараз є найміцнішою.
Про це повідомляє Oxford Economics.
Яким буде курс долара на 2021-2023 роки
У 2021 році середньорічний курс гривні щодо долара, за прогнозами аналітиків компанії Oxford Economics, варто очікувати на рівні 27,30.
У 2022 році, як стверджують аналітики, очікується курс в середньому на рівні 28,70 гривні за долар. Раніше вони прогнозували, що курс буде 29,30 гривні за долар.
У 2023 рік аналітики компанії прогнозують середньорічний курс гривні на рівні 29,40.
Як повідомляли раніше, аналітики JPMorgan спрогнозували, що курс гривні в середньому за 2021 рік вийде на показник 27,4. В кінці року він буде на рівні 27,5. У 2022 році очікується девальвація до 27,9, на кінець наступного року — 28,5.
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