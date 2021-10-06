П'ять країн закликали ЄС негайно відреагувати на рекордний стрибок цін на газ

П'ять країн закликали ЄС негайно відреагувати на рекордний стрибок цін на газ

Франція, Іспанія, Греція, Чехія та Румунія закликали розслідувати функціонування газового ринку.

Міністри фінансів Франції, Іспанії, Греції, Чехії та Румунії у спільній заяві заликали ЄС розпочати розслідування рекордного зростання цін на газ.

Про це у вівторок, 5 жовтня, повідомляє Bloomberg.

Автори звернення наголосили на необхідності розробки інструментарію для "негайного реагування" і пом'якшення удару від стрімкого збільшення вартості блакитного палива.

Вони також закликали до розслідування європейського газового ринку, заявивши, що блок ЄС повинен координувати закупівлі, щоб "підвищити нашу переговорну позицію", і вказали на потребу перегляду ринків електроенергії.

Загалом серед вимог урядів п'яти країн:

Загальний підхід ЄС і інструментарій для реагування;

Розслідування, щоб зрозуміти, чому поточних газових контрактів було недостатньо;

Реформа оптового ринку електроенергії;

Енергетична незалежність; диверсифікація;

Більш передбачувана ціна на вуглець і менша волатильність.

У виданні зауважують, що різкий стрибок цін на газ загрожує "увергнути громадян в енергетичну бідність, підстьобнути інфляцію і підірвати відновлення після пандемії" COVID-19.

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Європейська комісія наступного тижня планує опублікувати перелік заходів, які національні уряди можуть застосувати для послаблення впливу високої вартості газу.

Як повідомлялося, у вівторок, 5 жовтня, ціна на природний газ в Європі в ході торгів на біржі ICE встановила новий рекорд. Зокрема, листопадовий ф'ючерс на хабі TTF в Нідерландах торгувався за ціною 1 427 доларів за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, напередодні "Газпром" почав заповнювати газом першу нитку газопроводу “Північний потік-2”.

Новини світу: "Північний потік – 2" почали наповнювати газом

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