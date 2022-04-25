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П'ять найчастіших запитань про послугу для внутрішньо переміщених осіб у "Дії": деталі

Дата публікації
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П'ять найчастіших запитань про послугу для внутрішньо переміщених осіб у "Дії": деталі

Getty Images

Відповідаємо на часті запитання про послугу для внутрішньо переміщених осіб у "Дії".

У Мінцифри зібрали 5 найпоширеніших питань про послугу для внутрішньо переміщених осіб у "Дії", які українці ставлять в соцмережах.

Про це йдеться в Telegram-каналі Мінцифри. 

  • Я перебуваю за кордоном. Чи можу отримати довідку? 

Внутрішньо переміщена особа — та, що змінила тимчасове місце проживання всередині країни. Для українців за кордоном діють допомоги від тих країн, до яких ви переїхали.

  • Подав заяву в "Дії". Коли я отримаю довідку ВПО та виплати?

Заява обробляється декілька днів. Після цього довідка з'явиться у вас у Дії поруч з іншими цифровими документами. Виплати нарахуються, щойно Ощадбанк за поданням Мінсоцполітики перераховує кошти у ваш банк. 

  • У мене немає ID-картки чи закордонного паспорта в застосунку, я можу скористатися послугою в "Дії"? 

Щоб отримати статус ВПО, у застосунку має відображатися картка платника податків та один із паспортів: ID-картка або закордонний біометричний паспорт. Особисті дані для формування довідки отримуються саме з біометричних паспортів. 

  • Якщо в мене вже є довідка ВПО, я можу оформити виплату в "Дії"? 

У застосунку можна отримати комплексну послугу: отримання статусу ВПО та виплати. Якщо ви вже маєте довідку ВПО, тоді для оформлення допомоги радимо звернутися в ЦНАП.

  • Якщо вам не вдалося з першого разу подати заявку в "Дії" і «‎сталася помилка»‎ — це пов’язано з великим навантаженням на державні реєстри. Скористайтеся послугою трохи пізніше.

"Маєте більше запитань? Ви завжди можете звернутися до служби підтримки або написати у соцмережах", - запевняють у Мінцифрі. 

Раніше ми писали про те, як переселенцям через Дію продовжити на шість місяців виплату допомоги

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