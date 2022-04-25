П'ять найчастіших запитань про послугу для внутрішньо переміщених осіб у "Дії": деталі

Відповідаємо на часті запитання про послугу для внутрішньо переміщених осіб у "Дії".
У Мінцифри зібрали 5 найпоширеніших питань про послугу для внутрішньо переміщених осіб у "Дії", які українці ставлять в соцмережах.
Про це йдеться в Telegram-каналі Мінцифри.
- Я перебуваю за кордоном. Чи можу отримати довідку?
Внутрішньо переміщена особа — та, що змінила тимчасове місце проживання всередині країни. Для українців за кордоном діють допомоги від тих країн, до яких ви переїхали.
- Подав заяву в "Дії". Коли я отримаю довідку ВПО та виплати?
Заява обробляється декілька днів. Після цього довідка з'явиться у вас у Дії поруч з іншими цифровими документами. Виплати нарахуються, щойно Ощадбанк за поданням Мінсоцполітики перераховує кошти у ваш банк.
- У мене немає ID-картки чи закордонного паспорта в застосунку, я можу скористатися послугою в "Дії"?
Щоб отримати статус ВПО, у застосунку має відображатися картка платника податків та один із паспортів: ID-картка або закордонний біометричний паспорт. Особисті дані для формування довідки отримуються саме з біометричних паспортів.
- Якщо в мене вже є довідка ВПО, я можу оформити виплату в "Дії"?
У застосунку можна отримати комплексну послугу: отримання статусу ВПО та виплати. Якщо ви вже маєте довідку ВПО, тоді для оформлення допомоги радимо звернутися в ЦНАП.
- Якщо вам не вдалося з першого разу подати заявку в "Дії" і «сталася помилка» — це пов’язано з великим навантаженням на державні реєстри. Скористайтеся послугою трохи пізніше.
"Маєте більше запитань? Ви завжди можете звернутися до служби підтримки або написати у соцмережах", - запевняють у Мінцифрі.
Раніше ми писали про те, як переселенцям через Дію продовжити на шість місяців виплату допомоги.
Читайте також:
- Як для отримання допомоги оформити довідку переселенця: покрокова інструкція
- Куди звертатись, щоб отримати пенсію, соціальну допомогу, субсидії в евакуації
- Що буде з пенсією під час війни, якщо її вчасно не отримати