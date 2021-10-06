П'ять важливих порад від мільйонерів, якими може скористатися кожен

Ці лайфхаки заслуговують уваги.

Основна частина багатіїв - це люди, що своїми силами досягли приголомшливого успіху. Їхній шлях наповнений знаннями, якими вони діляться з іншими людьми. Поради не гарантують стрімкого злету, але точно стануть у пригоді кожному, хто хоче навчитися оптимізовувати свій бюджет та зменшити витрати.

Більш детально про те, що радять мільйонери - у матеріалі ТСН.uа.

50/30/20

Мільйонер Грант Кардон рекомендує використовувати правило "50/30/20". Кардон - бізнесмен і письменник, автор бестселерів і впливовий експерт в області СЕО міжнародної компанії. Він організував перший онлайн-університет для продавців, де вчать ефективної реалізації товарів і послуг, просуванню і успіху.

Грант Кардон володіє нерухомістю в Сполучених Штатах, яку оцінюють у 350 млн доларів:

"Я був бідним і знаю, наскільки це важко. Відмітайте будь-яку думку про те, що бути бідним - це нормально. Як сказав Білл Гейтс: Якщо ти народився у бідності, ти не винен. Але якщо ти помер бідним — це твоя вина", — зазначив Грант Кардон.

За допомогою правила 50/30/20 можна спланувати свій бюджет. Розділіть свій дохід на 3 частини:

1 частина — це витрати першої необхідності. Закладайте в 50% щомісячних витрат оплату житла, транспорту, комунальних послуг, придбання продуктів;

2 частина — це особисті витрати. Передбачається, що 30% свого доходу ви можете витратити на розваги, походи магазинами, хобі, загалом, на все, що робить вас щасливим;

3-тя частина — це заощадження. 20% ваших грошей повинні вирушатидо банку.

Не користуйтеся кредитними картками

Американський підприємець та мільярдер Марк Кьюбан радить забути про кредитні кошти. Власник баскетбольної команди та Landmark Theatres, голова AXS TV вважає кредитки справжнім тягарем. У 2021 році статки Кьюбана оцінюють у 4,4 млрд доларів.

"Кредитна картка — це найгірше вкладення. Гроші, які я економлю, не роблячи боргів, набагато кращі будь-якого повернення, яке я теоретично можу отримати, вкладаючи гроші у фондовий ринок. Я думав, що укладаю геніальну угоду, поки не усвідомив, що мені потрібно гасити кредит по карті кожні 30 днів", — зауважив Кьюбан.

Не витрачати гроші — це те ж саме, що їх заробляти

Томас Бун Пікенс-молодший був американським діловим магнатом і фінансистом. Пікенс очолював хедж-фонд BP Capital Management. Він був відомим корпоративним рейдером в 1980-х роках. Станом на листопад 2016 року власний капітал Пікенса становив 500 мільйонів доларів.

Магнат був впевнений: чим менше грошей ви витрачаєте — тим більше їх у вас залишається, тож підходьте до покупок раціонально. На його думку, найбільша проблема багатьох людей полягає в тому, що вони витрачають більше, ніж заробляють. Єдиний спосіб збільшити свій бюджет — жити більш економно.

"Людей завжди дивує, як це у мене немає шафи, забитої костюмами. Я купую 3 костюма приблизно кожні 5 років, і всього їх у мене 10. Більше мені й не треба".

Оточіть себе успішними людьми

Стів Сейбл — автор книжки "Як мислять багаті" і мультимільйонер, який зробив себе сам. На його думку, коло спілкування має великий вплив на ваше життя і спосіб думок. Якщо ви оточуєте себе талановитими людьми, які поділяють ваші погляди, нові ідеї буде набагато легше генерувати і втілювати в життя.

"У більшості випадків ваш власний капітал відображає рівень ваших близьких друзів. Зав'язуйте контакти з тими, хто успішніший за вас — це дозволить вам мислити ширше і значно збільшити свій дохід. Правда в тому, що мільйонери судять про гроші не так, як середній клас, і, спілкуючись з ними, можна почерпнути багато", — вважає Сейбл.

Намагайтеся купувати у виробника

Засновник і керівник HomeTask Джеррод Сесслер радить: купуючи товари у магазині, запитайте себе, чи можливо це купити безпосередньо у виробника. Адже досить часто з'ясовується, що товар можна замовити за набагато нижчою ціною. Іноді за умовами замовлення ви повинні купити певну мінімальну кількість товарів. У такому випадку можна запропонувати друзям приєднатися до купівлі, спокусивши їх вигідною вартістю.

"Ми купували органічні продукти за "убивчою" ціною, і тоді я задумався: звідки ж магазини отримують цю їжу? Ми навели довідки, зв'язалися з оптовиками і з'ясували умови замовлення. Мінімальне замовлення дорівнювало $250. Так ми почали збирати замовлення по друзях і організували доставку свіжих продуктів просто до порогу дому".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання