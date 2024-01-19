П’ятий рік поспіль Будівельну групу Синергія визнали девелопером №1 в передмісті Києва у премії “Вибір року”

Забудовнику вдалось зберегти звичні темпи будівництва та одночасно зводити 14 будинків у флагманському ЖК Синергія Сіті та ЖК Синергія Київ.

Щорічний міжнародний фестиваль “Вибір року” назвав переможців 2023 року. Будівельна група Синергія отримала нагороди одразу у двох категоріях:

— девелоперська компанія року в передмісті Києва;

— ЖК Синергія Сіті як житловий комплекс бізнес-класу в передмісті Києва.

Продовжувати будувати та виконувати зобов’язання

2023 року Будівельна група Синергія продовжила будувати житло для українців, долаючи виклики ракетної небезпеки, блекаутів, дефіциту робочої сили, інфляції, змін в логістиці тощо.

Забудовнику вдалось зберегти звичні темпи будівництва та одночасно зводити 14 будинків у флагманському ЖК Синергія Сіті та ЖК Синергія Київ. Цьогоріч Синергія здала в експлуатацію 30 774 м² житла, а 805 українських родин отримали ключі від власних домівок. Ще 30 сімей, переважно військовослужбовців, отримали доступні кредити на власне житло в Синергії за програмою єОселя.

Цьогоріч Будівельна група Синергія продовжила створювати продумане середовище для життя у своїх ЖК. Так, у своєму парковому ЖК City Park девелопер втілив інноваційний дитячий майданчик та двір-парк для відпочинку мешканців. А в ЖК Синергія Сіті — двір-сад з унікальним ландшафтним дизайном. Наразі готується до відкриття сучасний дитячий майданчик та спортивне містечко Спорт Сіті із футбольним полем, баскетбольним майданчиком та тенісним кортом.

Увага Синергії на головне

Будівельна група Синергія гостро відчуває потребу підтримувати країну під час великої війни та турбується про своїх працівників та їх близьких родичів, які нині боронять Україну. Девелопер закуповує fpv-дрони, позашляховики, тепловізори, захисну амуніцію та закриває інші важливі потреби військових.

Для будівельних проєктів Синергія використовує 95% українських матеріалів: від дитячих майданчиків до систем освітлення. Це підтримує вітчизняного виробника, дає йому змогу виплачувати зарплати робітникам та податки, щоб підтримувати економіку України.

Синергія – це люди

Юрій Марченко, директор Будівельної групи Синергія, поділився емоціями під час вручення відзнаки: “Вся команда Синергії вдячна людям, що обрали нас з-поміж інших та довіряють нам. Натомість ми прагнемо ставати кращими для вас щороку та без упину удосконалювати наші проєкти, щоб вони ставили для вас справжнім місцем сили.

Але найбільше ми чекаємо іншої перемоги. Ми свідомо використовуємо ще більше українського в створенні своїх проєктів та допомагаємо посилювати ЗСУ – робимо свій вклад у перемогу України!”

Премія, якій довіряють українці

Вибір року – це премія, якій довіряють та на яку орієнтуються у своєму виборі мільйони українців. Основне завдання премії – методом комплексного дослідження споживчих уподобань виявити найкращі товари й послуги, які є №1 у своїй категорії. Щороку за результатами опитувань організатори публікують список найкращих компаній.

У дослідженні компанії Ipsos найбільша доля (40%) припадає на опитування споживачів – саме вони віддають свій вирішальний голос за улюблені бренди. Тому "Вибір року" є вагомою нагородою, оскільки відображає реальне ставлення українців до брендів.

Тим важливіше для забудовника щороку дотримуватися власних стандартів, виконувати свої зобов’язання та зберігати лідерство.