Пачка сигарет знову здорожчає: Зеленський підписав закон

В Україні підійматимуть акциз на тютюнові вироби, оскільки це вимога вступу до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11090 про підвищення акцизів, ухвалений Верховною Радою в грудні 2024 року.

Що передбачає закон:

поступово підвищує до 2028 року ставки акцизного податку з сигарет, з одночасним та еквівалентним підвищенням таких ставок на тютюн та промислові замінники тютюну

ставки акцизного податку на тютюнові вироби будуть вимірюватись у євро

приводить податкове законодавство України у сфері акцизного оподаткування тютюнових виробів до норм

Станом на жовтень 2024 року середні ціни на сигарети в Україні становили:

Українські сигарети з фільтром — 89,52 грн

Сигарети середнього класу — 96,16 грн

Сигарети преміум-класу — 113,7 грн

Ставка акцизу на сигарети та вироби для електронного нагрівання (ТВЕН) в Україні становить близько 59 євро за 1000 штук. У країнах ЄС цей показник перевищує 90 євро, у деяких державах досягаючи 177 євро за 1000 штук.

Згідно з приблизними підрахунками, 2025 року пачка цигарок коштуватиме 127,4 грн, а 2028 року — вже 173,6 грн. Цього року зростання акцизу, як запевняють чиновники, додатково принесе державному бюджету 27,1 млрд грн.

Зокрема, заступник гендиректора з корпоративних звʼязків "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков підтвердив, що пачки можуть зрости в ціні в середньому на 30 гривень. Однак він запевнив, що підвищення буде поступовим — ціна змінюватиметься раз або два на місяць до того, як виробники повністю не "перекладуть" збільшення акцизу на споживача.

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