Падають і перегріваються на сонці: Міноборони заплатило 650 млн грн фірмі екснардепа за неякісні дрони – розслідування

Міністерство оборони України сплатило 650 млн грн авансу компанії екснардепа Борислава Розенблата за безпілотники HAWK сумнівної якості. В серпні 2023 року Міноборони отримало лише чотири безпілотники з 55-ти замовлених.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info.

Міноборони у грудні 2022 року уклало угоду на 807 мільйонів грн для закупівлі 55 безпілотних авіаційних комплексів "HAWK" та перерахувало аванс фірмі ексдепутата Розенблата в розмірі 650 мільйонів.

Компанія ТОВ "Українські авіаційні системи" (ТОВ "УАС"), якою володіє дружина екснардепа Борислава Розенблата, повинна було виготовити всі безпілотники до середини серпня 2023 року.

Так, ТОВ "Українські авіаційні системи" до 15 серпня пообіцяло здати замовнику всі 55 комплексів, але по факту здало тільки один.

За місяць до здавання контракту виробник організував навчання для пілотів. Військові розповіли журналістам, що три чверті спроб політати не вдалися взагалі, а нормально запустити безпілотник змогли лише в кінці. Фрагмент невдалих спроб зняли на відео.

Сам Розенблат спостерігав за запусками та переконував операторів БпЛА, що невдачі - це норма, адже їм нібито дали "навчальні борти" і після навчання операторів БпЛА військові отримають цілком придатні до роботи дрони.

Проте 14 серпня, за день до здавання контракту, готовими були лише чотири (кожен з яких коштував державі понад 14,5 млн) із 55 безпілотників.

Комісія Міністерства оборони відмовилася приймати три з чотирьох комплексів БпЛА:

два з них не змогли злетіти;

в одного були проблеми з камерою;

ще один упав носовою частиною в землю під час приземлення.

ТОВ "УАС" заявляло, що його комплекс безпілотників розроблений у кооперації з іноземними партнерами та виготовляється здебільшого з імпортних деталей. Допуск до експлуатації в ЗСУ безпілотникам HAWK було надано ще 2017 року ексміністром оборони Степаном Полтораком.

Ще під час випробувань цих безпілотників 2016 року була інформація, що з дев’яти спроб вдалими були лише сім.

Проте тоді Міноборони підписало контракт із фірмою. Перші два екземпляри були виготовлені через рік. На той момент їх ціна становила близько 6 млн грн. Влітку 2019 року Міноборони замовило ще сім комплексів за тією самою ціною.

Через проблеми з комплектуванням, його заміну та проведення нових випробувань виконання контракту значно розтягнулося в часі – визначені контрактом терміни постачання спливли.

Міноборони звернулося до суду з вимогою змусити виробника сплатити 10 мільйонів штрафу за зрив контракту, а виробник, зі свого боку – з вимогою перегляду ціни, адже після заміни комплектування, на його думку, HAWK коштував значно дорожче.

Проте після початку повномасштабного вторгнення, через термінову потребу в БпЛА, ТОВ "УАС" все ж таки передало ЗСУ комплекси дронів. У Міноборони підтвердили, що безпілотники потрапили до ЗСУ і що негативних відгуків на них від військових не надходило. Саме цим у Міністерстві пояснили підписання з ТОВ "УАС" нового контракту – відповідне замовлення надійшло від Генштабу.

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Однак вартість безпілотників зросла – до понад 14 млн грн.

Як розповів колишній партнер Розенблата Костянтин Пожидаєв, який відповідав за технічний бік контракту, до цієї вартості були включені і сума збитків від раніше фактично подарованих ЗСУ комплексів, і 30% "інтересу" Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння й військової техніки Міноборони. Саме такі документи – а точніше додаткову угоду до старого контракту – Розенблат нібито пропонував підписати Пожидаєву, однак той відмовився через великі ризики такої оборудки.

Втім, у контракті стоять підписи й печатки саме Пожидаєва. Він стверджує, що вони підроблені, а на час підписання його навіть не було в Україні. За його словами, це зробив його партнер Борислав Розенблат для отримання цього контракту з Міністерством оборони. Після цього він звільнив Пожидаєва з посади директора і той втратив контроль над компанією, а Розенблат – контроль над виробництвом.

Пожидаєв, який переглянув відео журналістів з випробувань нових БпАК HAWK, стверджує, що вони не мають нічого спільного з тими, що їх підприємство виробляло раніше.

У Міноборони повідомили, що в новому контракті з виробником йшлося про той самий HAWK, що й раніше, але з покращеними характеристиками: зі збільшеними дальністю, часом польоту та камерою, втім по факту виявилося, що 650 мільйонів відписали на неперевірені комплекси.

В серпні Борислав Розенблат запевняв, що найближчим часом може здати тридцять комплексів дронів, ще кількадесят – за кілька місяців. Міноборони зголосилося перенести терміни здачі комплексів на жовтень.

Проте рахунки ТОВ "УАС" перебувають під арештом через кримінальну справу, яку розслідує ДБР.

Нагадаємо, в Бельгії заявили, що не можуть передати Україні літаки F-16.

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