Падіння буде глибшим, ніж очікувалося: Нацбанк скорегував свій прогноз щодо ВВП України

На погіршення впливає ситуація з електрозабезпеченням країни через атаки РФ.

Національний банк Україні скорегував свій прогноз щодо падіння економіки на тлі війни у бік ще глибшого падіння.

Про це на брифінгу заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Зокрема він зазначив, що удари Росії по енергосистемі України несуть в собі додатковий інфляційний тиск.

"Щодо ВВП в цьому році, скоріш за все, падіння буде трохи глибшим, ніж очікувалося в жовтневих прогнозах. На наступний рік навіть при нашому базовому, відносно оптимістичному сценарії зростання ВВП буде дуже млявим і набагато нижчим, ніж ті 4%, які ми допускали в жовтневому прогнозі", — заявив заступник голови НБУ.

Ніколайчук також додав, що погіршення ситуації слід очікувати і зі зовнішньою торгівлею через втрату експортних потужностей і зростання потреб в імпорті.

Він також повідомив, що оновлений прогноз НБУ опублікує наприкінці січня 2023 року і у ньому вже будуть враховані наслідки енергетичного терору РФ та інші фактори.

ВВП України і війна

Нагадаємо, що у жовтні НБУ прогнозував, що ВВП України за результатами 2022 року скоротиться на 32%.

За даними Мінекономіки, валовий внутрішній продукт за 9 місяців 2022 року впав в Україні на 30%. У другому кварталі 2022 року він знизився на 37,2% порівняно з другим кварталом 2021 року. Але за прогнозами міністерки економіки України Юлії Свириденко, ВВП України за підсумками 2022 року може впасти нижче прогнозованого рівня через відключення світла.

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Так, раніше взагалі повідомлялося, що річний прогноз падіння реального ВВП може становити до 35%. Натомість зростання мізерне - трішки більше 3%. Втім, і це лише орієнтовні цифри. Наразі усі втрати оцінити важко, адже війна триває.

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