Пакет допомоги буде більшим, ніж у "плані Маршала": Німеччина готує конференцію з відбудови України

Західні партнери України вирішуватимуть, на що першочергово варто витратити кошти під час відбудови нашої держави.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Попередньо, конференція на якій обговорюватимуть плани відбудови України пройде у Берліні 25 жовтня. Німеччина уже почала процес підготовки цього засідання, а тому остаточна дата поки невідома.

На цій конференції обговорюватимуть те, як краще витратити гроші, які західні партнери нададуть для відновлення України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер повідомив, що пакет реконструкції для України буде більшим, ніж "план Маршалла", який допоміг відновити Західну Європу після Другої світової війни.

"Збиток є великим, він коштуватиме мільярди і вимагатиме від усього світового співтовариства розробки розумних рішень. Це буде велике, велике завдання, яке мало пов’язане з планом Маршалла. Він буде більшим", - сказав Шольц.

Нагадаємо, в Лугано домовилися про підтримку України на $1,9 млрд – куди потратять гроші.

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