Пакет допомоги буде більшим, ніж у "плані Маршала": Німеччина готує конференцію з відбудови України

Німеччина восени хоче організувати міжнародну конференцію, на якій обговорюватимуть плани відновлення України.
Західні партнери України вирішуватимуть, на що першочергово варто витратити кошти під час відбудови нашої держави.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.
Попередньо, конференція на якій обговорюватимуть плани відбудови України пройде у Берліні 25 жовтня. Німеччина уже почала процес підготовки цього засідання, а тому остаточна дата поки невідома.
На цій конференції обговорюватимуть те, як краще витратити гроші, які західні партнери нададуть для відновлення України.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер повідомив, що пакет реконструкції для України буде більшим, ніж "план Маршалла", який допоміг відновити Західну Європу після Другої світової війни.
"Збиток є великим, він коштуватиме мільярди і вимагатиме від усього світового співтовариства розробки розумних рішень. Це буде велике, велике завдання, яке мало пов’язане з планом Маршалла. Він буде більшим", - сказав Шольц.
Нагадаємо, в Лугано домовилися про підтримку України на $1,9 млрд – куди потратять гроші.
Читайте також:
- "Гроші будуть витрачені і на цьому все": Волкер розповів, як варто організувати відновлення України
- Уряд виділив 500 млн грн на відновлення інфраструктури у областях, які постраждали внаслідок війни
- Литва дає Україні 10 мільйонів євро на "невідкладне відновллення"