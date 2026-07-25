Пакунок школяра: хто отримає 5000 гривень та за яких умов їх можуть забрати

Батькі першокласників можуть отримати 5000 гривень на підготовку до школи / © ТСН

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В Україні триває реалізація нової державної програми підтримки сімей, у межах якої батьки можуть отримати одноразову виплату в розмірі п’яти тисяч гривень на підготовку дитини до першого класу. Цільові кошти призначені винятково для безготівкового придбання шкільного одягу, взуття, канцелярського приладдя та інших необхідних для навчання речей.

Про це пише Судово-юридична газета.

Хто має право на фінансову допомогу

Право на отримання спеціальної виплати мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах постійно проживають на території держави разом зі своїм майбутнім школярем. Також ця ініціатива поширюється на осіб зі статусом біженців та громадян, які офіційно потребують додаткового захисту від держави.

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Крім рідних батьків, оформити цільову допомогу можуть законні представники дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, йдеться про батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, патронатних вихователів та інших уповноважених державою осіб.

Водночас уряд встановив певні обмеження, згідно з якими державна фінансова підтримка не надаватиметься дітям, які наразі перебувають за кордоном. Також виплати недоступні для тих сімей, які фактично проживають на тимчасово окупованих територіях, для яких офіційно не визначено дату завершення окупації.

Особливості нарахування та повернення коштів

Процес призначення виплат є максимально автоматизованим, адже заклади освіти самостійно формують електронні списки зарахованих до першого класу дітей і передають їх до Пенсійного фонду. Фінансування цієї соціальної програми здійснюється за рахунок державного бюджету із залученням потужної фінансової підтримки міжнародних партнерів та іноземних донорських організацій.

Допомога надається винятково у безготівковій формі та зараховується на спеціальний банківський рахунок окремо на кожного майбутнього школяра у родині. Проте отримані кошти доведеться в повному обсязі повернути державі, якщо під час перевірки буде встановлено факт подання неправдивої інформації або ж якщо гроші не будуть використані за своїм прямим призначенням.

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Як правильно подати заяву на виплату

Для отримання допомоги батькам необхідно подати офіційну електронну заяву через мобільний застосунок «Дія» не пізніше першого листопада поточного навчального року. Альтернативним варіантом є особисте звернення до територіальних органів Пенсійного фонду України, де таку ж заяву можна швидко оформити у традиційній паперовій формі.

Після отримання відповідного запиту Пенсійний фонд має десять робочих днів на ретельну перевірку інформації та її передавання до уповноваженого банку. Зі свого боку банківська установа отримує ще десять робочих днів для відкриття або підтвердження спеціального рахунку у форматі IBAN для безпосереднього нарахування грошей.

Порядок зарахування коштів безпосередньо залежить від обраного способу подання документів на отримання цієї соціальної допомоги. Якщо все оформлено онлайн через «Дію», сума автоматично надійде на рахунок, до якого прив’язана віртуальна картка, а у разі паперової заяви гроші можуть переказати на будь-який інший спеціальний рахунок.

Варто зазначити, що громадянам із вже відкритими для інших державних програм спеціальними рахунками не потрібно повторно звертатися до банківських відділень. Якщо ж у родини є одразу кілька таких активних рахунків, система автоматично зарахує допомогу на той, який був відкритий останнім.

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Нагадаємо, новий уряд готує масштабне підвищення виплат на дітей. Суми можуть зрости у 2–3 рази. Відповідно до документа, вперше пропонують запровадити одноразову виплату 36 тис. грн.

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