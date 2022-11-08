Палатний запропонував, як українцям пережити відключення світла: Скасувати податки на павербанки і генератори

Україна має забезпечити ввезення акумуляторів та генераторів без податків. І зробити це потрібно терміново.

Про це заявив керівник Волонтерського штабу «Українська команда» Артур Палатний на своїй сторінці у Facebook.

«Україні потрібно вистояти на енергетичному фронті. Захиститися від тотального блекауту. Що вже потрібно зробити всередині країни. Зробити невідкладно. Зробити прямо зараз. Уряд та Верховна рада мають терміново відкрити зелений коридор для енергетичного обладнання. Генератори, акумулятори, інвертори та інші прилади, які допоможуть освітити та обігріти оселі громадян, мають завозитись по спрощеній процедурі. Без мита. Без ПДВ. Без податків. Вже зараз. Щоб звичайний генератор не коштував, як танк чи БТР.», - заявив Палатний.

Він наголосив, що повернути податки та мита можна буде вже навесні. А зараз завдання держави – створити умови, щоб кожна сім’я могла забезпечити себе взимку теплом.

«Держава-терорист воює як вміє. Воює не з НАТО, а з матерями та дітьми, руйнуючи українську енергосистему. Постійні обстріли мають на меті лише терор. Лише занурення країни в темряву та холод. Зима без світла та без тепла – саме таку перспективу готує українцям терорист №1. Друзі! Ми пройдемо і це випробування. Ми вистоїмо. І обов'язково переможемо», - підкреслив керівник «Української команди».