Паливна криза: у Мінекономіки розповіли, коли в Україні зникнуть черги на АЗС

Черги за пальним на українських АЗС зникнуть після того, як буде забезпечено його запаси щонайменше на 2 тижні – наразі такі запаси складають 7-8 днів.

Про це в ефірі телемарафону 13 червня заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"У нас зараз запаси після того, як була відпущена ціна, зростають – в критичні дні це було 2-3 доби, зараз це на 7-8 днів запасів пального і по дизелю, і по бензину. Звичайно, що до війни це було 15-16 діб. Коли ми зможемо досягнути хоча б такого обсягу запасів, можна буде стверджувати, що черги зникнуть. Зараз ми не можемо констатувати, що бензину і дизелю немає – є, але не у достатній кількості", - сказала вона.

Очільниця Мінекономіки також зазначила, що наразі ситуація покращується завдяки новим каналам імпорту.

"Ситуація виправляється. Звичайно, черги є… Треба починати з того, що в країні війна, і був знищений нафтопереробний завод, який забезпечував нас і дизелем, і бензином, і нам від березня-квітня довелося повністю 97% каналів імпорту пального переорієнтувати на те, щоб знайти ці нові канали, забезпечити фізичний обсяг ресурсу і доставити його в країну", - повідомила Свириденко та додала, що в березні було імпортовано 60 тис. тонн пального, а вже у червні імпорт пального може скласти 600 тис. тонн.

За її словами, з ринку Європи імпортується максимально можливий обсяг, і вже були перші поставки з США.

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Нагадаємо, в Україні в останній тиждень квітня через війну та зруйновані нафтопереробні заводи і нафтобази почався дефіцит пального на АЗС. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

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