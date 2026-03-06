Деталі заяви Юлії Свириденко. / © Юлія Свириденко

Уряд готує кроки для стабілізації цін на пальне після стрибка на ринку через події на Близькому Сході. Державна компанія «Укрнафта» продаватиме пальне з мінімальною націнкою, а контроль за цінами на АЗС посилять.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко після координаційної наради з ключовими міністерствами та керівництвом НАК «Нафтогаз України» 6 березня.

За її словами, уряд проаналізував ситуацію на паливному ринку, яка загострилася на тлі військових дій на Близькому Сході. Для стабілізації цін готується комплекс заходів.

«Поточна ситуація на паливному ринку має передусім зовнішні причини. Водночас ціни на пальне в Україні залишаються нижчими, ніж у низці сусідніх країн Європи», — заявила Свириденко.

Вирішено, що державна компанія «Укрнафта» продаватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, щоб сформувати орієнтир справедливої вартості на ринку в нинішніх умовах.

Паралельно уряд веде переговори з іншими операторами паливного ринку та розраховує на їхню відповідальну цінову політику.

Уряд доручив АМКУ перевірити операторів АЗС

Свириденко також доручила Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за цінами на АЗС, щоб запобігти необґрунтованому підвищенню вартості пального або можливим ринковим маніпуляціям.

Окрему увагу уряд приділяє забезпеченню стратегічних секторів економіки. Першому віцепрем’єру — міністру енергетики разом із Міноборони, Мінрозвитку, Мінекономіки та «Нафтогазом» доручено контролювати наявність пального для ключових галузей.

За словами Свириденко, пріоритетом залишається забезпечення потреб сектору оборони, а також стабільні постачання пального для аграріїв і громадського транспорту.

Також стало відомо, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про збільшення обсягів імпорту пального, щоб посилити стабільність внутрішнього ринку.

Нагадаємо, протягом останніх днів в Україні вартість бензину б’є рекорди. За словами експертів ринку, і ці ціни можуть підскочити. Так вважає Дмитро Льоушкін. За його словами, нинішнє зростання є рекордним, а темпи зростання — максимальними, бо навіть за часів паливної кризи «такого зростання цін не було».