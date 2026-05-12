ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
645
Час на прочитання
1 хв

Пальне дорожчає в Україні: ціни на АЗС 12 травня

Через загострення на Близькому Сході та зростання світових цін на нафту пальне в Україні суттєво здорожчало. Уряд вжив заходів для стабілізації ринку, але тенденція зберігається.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Пальне дорожчає в Україні: ціни на АЗС 12 травня

© Associated Press

Станом на 12 травня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 74,48 грн за літр. Дизельне пальне в середньому коштує 88,06 грн за літр.

Про це повідомляє «Главком».

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Нагадаємо, держава подовжила кешбек на пальне до 31 травня 2026 року: 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Максимум — 500 грн на місяць для учасників програми «Національний кешбек».

Антимонопольний комітет розслідує ситуацію. Очільник Павло Кириленко заявив, що доказів змови немає, а зростання цін — реакція на кризу на Близькому Сході.

Самі оператори визнають, що обсяги продажів і прибутковість знизилися, тому вони зацікавлені у зменшенні цін. Тобто наразі немає однозначної відповіді, чи було зростання об’єктивним, чи пов’язаним із можливими узгодженими діями на ринку — розслідування триває.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
645
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie