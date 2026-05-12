Пальне дорожчає в Україні: ціни на АЗС 12 травня

Станом на 12 травня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 74,48 грн за літр. Дизельне пальне в середньому коштує 88,06 грн за літр.

Про це повідомляє «Главком».

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Нагадаємо, держава подовжила кешбек на пальне до 31 травня 2026 року: 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Максимум — 500 грн на місяць для учасників програми «Національний кешбек».

Антимонопольний комітет розслідує ситуацію. Очільник Павло Кириленко заявив, що доказів змови немає, а зростання цін — реакція на кризу на Близькому Сході.

Самі оператори визнають, що обсяги продажів і прибутковість знизилися, тому вони зацікавлені у зменшенні цін. Тобто наразі немає однозначної відповіді, чи було зростання об’єктивним, чи пов’язаним із можливими узгодженими діями на ринку — розслідування триває.

