Пальне по 100 грн: експерт пояснив, чи справді варто готуватися

Ціни на пальне в Україні

Ціни на пальне в Україні наразі залишаються стабільними, а передумов для зростання до 100 грн за літр немає. Такий сценарій можливий лише у разі нового різкого стрибка світових котирувань.

Про це в ефірі День.LIVE розповів експерт паливного ринку, директор компанії «А-95» Сергій Куюн.

За його словами, розмови про тризначні ціни з’явилися після того, як у соцмережах звернули увагу на роботи зі стелами на АЗС. Однак нині ситуація на ринку не дає підстав очікувати такого зростання.

Куюн пояснив, що сценарій із пальним по 100 грн справді був реалістичним у період пікових світових цін — понад 1500 доларів за тонну. Тоді гуртова ціна в Україні сягала близько 92 грн за літр, і з урахуванням транспортування, витрат АЗС та маржі роздрібна ціна могла наблизитися до 100 грн.

«Коли ціна досягла піку — це вище 1500 доларів за тонну, тоді дійсно така перспектива була абсолютно реальною. Тому що гуртова ціна була 92 гривні, з урахуванням транспорту, витрат паливної станції, якщо ще якийсь заробіток — це 100 гривень було цілком реальний прогноз», — сказав експерт.

Нині, за словами Куюна, гуртова ціна знизилася приблизно до 80 грн за літр. На заправках пальне коштує близько 87–88 грн.

«Зараз гуртова ціна 80, відповідно на колонках вона 87–88 гривень. Тобто якщо світова ціна знову підніметься до 1500 доларів за тонну, знову будемо про це говорити. А наразі таких очікувань немає», — зазначив він.

Експерт також наголосив, що спекуляції на паливному ринку малоймовірні. За його словами, між мережами АЗС зберігається висока конкуренція, тому оператори не можуть безпідставно підвищувати ціни.

Куюн пояснив, що будь-яке необґрунтоване здорожчання одразу вдарить по продажах, адже споживачі оберуть дешевшу заправку.

Раніше експерт попередив, що у квітні 2026 року ціни на АЗС можуть сягнути психологічної позначки у 100 грн за літр дизеля. Однак дефіцит на заправках навряд чи буде.

Водночас в Україні ціни на пальне можуть суттєво зрости у разі подальшої ескалації на Близькому Сході.

