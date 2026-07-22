Пальне по 100 гривень за літр вже на початку серпня: експерт попередив про ціновий стрибок

Ціна на пальне злетить до 100 грн: експерт попередив про стрімке здорожчання на АЗС / © Associated Press

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В Україні вже протягом наступних двох тижнів роздрібні ціни на пальне можуть «злетіти» до психологічної позначки у 100 грн за літр.

Про це у коментарі виданню «УНІАН» розповів засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін.

За словами експерта, найбільші мережі автозаправних станцій вже розпочали активний перегляд прайсів, підвищуючи вартість пального на 1–3 грн за літр щодня.

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«Думаю, завтра буде WOG плюс 1 грн, ОККО — 3 грн, „Укрнафта“ — також десь плюс 2 грн. Зростання буде приблизно по 1,5-2 грн на день. Ми будемо мати критичну ціну, під 100 грн за літр, десь за два тижні, на початку серпня. Зростання буде досить суттєвим і швидким», — сказав він.

Експерт підкреслив, що цього разу паливні компанії не стримуватимуть цінники за власний рахунок. Зазнавши збитків у 40 мільярдів гривень під час попередніх криз, оператори ринку закладають зростання собівартості в роздріб одразу.

За його даними, зараз гуртова вартість пального на західному та південному напрямках імпорту становить близько 85-90 грн за літр. Якщо до цієї ціни додати середню націнку великих мереж АЗС, то роздрібна вартість пального може сягнути 102-102,5 грн за літр.

Льоушкін припустив, що держава може спробувати стримати ціни через державні механізми, зокрема використовуючи можливості «Укрнафти».

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«Це проста формула, вона зазвичай працює. Але є тут два психологічних фактора: 90 гривень і 100 гривень. Я вважаю, що уряд не дасть перетнути 100 гривень», — відмітив експерт.

На «Укрнафті» буде дешевше, але там не буде пального

Водночас, він сумнівається в ефективності такого кроку, оскільки державна мережа, за його словами, вже стикається з нестачею ресурсу на окремих АЗС, а високий сезон лише посилює попит.

«Вважаю, що буде ціна підвищуватися і буде „Укрнафта“ десь по 95 грн, але там не буде пального. WOG та OKKO буде по 105 грн і там буде пальне. Ось такий буде ринок. Але я вважаю, що будуть якісь консультації Корецького (прем’єр-міністр України Сергій Корецький, — Ред.). Тим більше він з WOG і OKKO дуже гарно працює, спілкується. Будуть якісь державні стримуючі фактори. Щось буде держава робити, але що вона буде робити — це вже трошки складно прогнозувати», — розмірковує експерт.

Причина підвищення ціни

Головна причина нинішньої кризи — проблеми з доставкою імпортного пального морем.

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За його словами, найбільш критична ситуація із забезпеченням зараз спостерігається на півдні країни, тоді як постачання через західний кордон залишається відносно стабільним.

Льоушкін пояснив, що раніше паливо доставляли великими танкерами до одного з чорноморських портів, після чого перевантажували на менші судна для доставки до українських портів на Дунаї. Тепер саме ця логістична схема опинилася під додатковим тиском, що й стало одним із головних чинників різкого стрибка гуртових цін.

Раніше ми писали, чому мережі АЗС більше не можуть стримувати ціни.

Також експерт попередив, що вже найближчими днями українські водії можуть зіткнутися з новою ціновою кризою на АЗС.

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