Пальне по 200 грн за літр: експерт прогнозує закриття деяких АЗС

АЗС

Якщо війна на Близькому Сході затягнеться до осені, вартість пального в Україні може зрости навіть до 200 грн за літр. Така ситуація може призвести до закриття деяких АЗС.

Таку думку висловив директор Консалтингової групи «А95» Сергій Куюн в коментарі каналу КШДУ Media.

За його словами, український ринок реагуватиме зростанням ціни на пальне до 150-200 гривень, а відповідно багато людей не зможуть собі дозволити заправляти свої автомобілі.

«Але в ці 150 ми просто будемо давати більше грошей нашим постачальникам. Так це працює. За той обмежений обсяг ми будемо конкурувати і будемо привозити ті обсяги, які будуть люди купувати», — пояснив експерт.

Водночас Сергій Куюн прогнозує, що така ситуація може призвести до закриття деяких АЗС.

«Якісь заправні станції можуть закритися, тому що пальне по 150 гривень ніхто купувати не буде і відповідно в них нема сенсу торгувати», — додав він.

Нагадаємо, в Україні зранку 9 квітня на автозаправках почало дешевшати пальне. Зокрема, знизилася вартість бензину. В середньому літр А-95 стане у 74,07 грн.

Раніше економіст Олег Устименко зазначив, що світовий ринок нафти демонструє тенденцію до зростання цін, що безпосередньо впливатиме і на вартість пального в Україні. За його словами, у разі продовження конфлікту на Близькому Сході ціна може зрости до 120 гривень за літр.