Пальне в Україні може здорожчати: скільки коштуватимуть дизель та бензин

Пальне / © УНІАН

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Найближчим часом вартість дизельного пального в Україні може зрости.

Про це в ефірі «День.LIVE» заявив паливний експерт Дмитро Льоушкін.

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Ціни на пальне — що прогнозує експерт

За словами Дмитра Льоушкіна, український ринок готується до чергового зростання цін на пальне через поточні котирування. Експерт наголосив, що вартість дизеля незабаром сягне 100 гривень за літр, як він і передбачав раніше.

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«110 поки не вбачається. Поки передихаємо, 110, 105 поки не вбачається», — зазначив експерт.

Він додав, що за поточними ринковими цінами дизель коштуватиме близько 100 гривень за літр, а бензин — 90. Економічних підстав для більшого зростання наразі немає. Дмитро Льоушкін підкреслив, що стримати ціни у разі потреби допоможуть рішення державної влади щодо корегування податків.

«Я вважаю, що все ж таки уряд прийме якісь рішення стосовно податків, зменшення податків у вартості пального. Якимось чином буде все ж таки додаткові важелі по зниженню або втриманню ціни», — пояснив фахівець.

Льоушкін закликав не порівнювати наші ціни з європейськими (2,10–2,30 євро за літр), бо в Європі значно вищі податки та акцизи. Також експерт запевнив, що дефіциту пального не буде. Європа замовляє додатковий дизель у Північній та Південній Америці, а взимку попит традиційно падає, що полегшить постачання в Україну.

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Ціни на бензин та дизель в Україні — останні новини

Нагадаємо, за словами директора консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, в Україні до кінця наступного тижня бензин і дизель можуть здорожчати орієнтовно на 3 гривні за літр.

Також в Україні змінили ціни на АЗС. Станом на 8 вересня на WOG усе пальне, крім газу, подорожчало на 1 грн за літр. У мережі KLO ціни, навпаки, знизилися на 1–2 грн за літр.

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