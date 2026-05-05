Пальне в Україні може знову здорожчати: на скільки зростуть ціни

В Україні очікується зростання цін на пальне на 4–5 гривень за літр. Експерт Сергій Куюн пояснив, чому поточна вартість бензину є збитковою для АЗС та як на цінники впливає світова нафта.

Пальне / © pixabay.com

Вартість пального на українських АЗС найближчим часом може зрости в межах 4–5 гривень за літр.

Про це в ефірі «День.LIVE» повідомив директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн.

За словами експерта, передумовою для коригування роздрібних цін є динаміка світових цін на нафту та ситуація на гуртовому ринку України. Наразі різниця між закупівельною та роздрібною ціною є мінімальною, що робить роботу мереж АЗС фактично збитковою.

«В межах 4-5 грн може відбутися здорожчання», — додав Сергій Куюн.

Директор «А-95» навів приклад поточної ситуації з бензином: за гуртової ціни 70 грн за літр, середня вартість на колонках становить 72 грн. Це створює маржу лише у 2 грн, тоді як для покриття витрат на реалізацію літра пального бізнесу необхідно щонайменше 3 грн.

«Відповідно, це говорить про те, що це збиткова діяльність. Відповідно, ціна роздрібна буде зростати. Так само й щодо дизеля. Там трошки менший потенціал, але все ж таки він теж існує», — додав Куюн.

Експерт резюмував, що темпи здорожчання будуть повільнішими, ніж ті, що спостерігалися у березні. Проте ринок змушений реагувати на недостатню маржинальність для стабільної роботи.

Ціни на пальне — останні новини

Нагадаємо, 5 травня ціни на бензин і дизельне пальне у Києві тримаються на високому рівні. Зокрема, на деяких автозаправках вони незначно зросли.

Раніше Сергій Куюн повідомляв, що на українському ринку пального існують ризики виникнення дефіциту, однак ситуація не є критичною. Попри потенційні загрози водіям не радять масово запасатися бензином чи дизелем.

