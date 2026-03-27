Пальне в Україні стрімко здорожчало: великі мережі АЗС шокували цінами

АЗС в Україні різко підняли ціни на пальне / © Pixabay

Водіям знову доведеться глибше залізти у гаманці, адже українські автозаправні станції різко переписали цінники. Вартість дизельного пального побила черговий антирекорд, перетнувши психологічну позначку у 90 гривень за літр.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Дизель по 90 гривень: нові ціни на АЗС

Після обіду 27 березня великі мережі автозаправних станцій синхронно підвищили вартість пального на одну гривню. Найбільший шок чекав на водіїв, які заправляються преміальним дизелем на станціях OKKO та WOG, адже там ціна встановила абсолютний рекорд — 90,99 гривні за літр.

Державна мережа «Укрнафта» також не залишилася осторонь і додала по одній гривні до вартості свого дизельного пального. Відтепер літр звичайного дизеля там обійдеться у 81,99 гривні, а покращеного ДП Energy — у 85,99 гривні.

«Після обіду ціни на преміальне ДП на OKKO та WOG встановили новий рекорд — 90,99 грн, офіційно перетнувши позначку 90», — зазначає видання.

Ціни на пальне 27 березня 2026 року / © ТСН

Що відбувається з цінами на автогаз

Слідом за стрімким подорожчанням важкого пального поповзли вгору й ціни на автомобільний газ, який традиційно вважається бюджетною альтернативою для багатьох водіїв. Цей вид пального також додав у ціні одну гривню і вже впритул наблизився до нової межі.

Наразі вартість автогазу на автозаправних комплексах OKKO становить 47,99 гривні за літр. На станціях мережі WOG водіям доведеться заплатити майже стільки ж — 47,98 гривні. Такі цінові стрибки змушують українських автомобілістів серйозно переглядати свої витрати на логістику та щоденні поїздки.

Ціни на автогаз станом на 27 березня:

OKKO: 47,99 грн

WOG: 47,98 грн

SOCAR: 46,98 грн

KLO: 46,70 грн

Укрнафта: 45,99 грн

UPG: 45,50 грн

AMIC: 45,22 грн

БРСМ-Нафта: 44,30 грн

Нагадаємо, кешбек на пальне вартує бюджету 20 млн грн на день. в Мінекономіки пояснили, чому це рішення стало єдиним виходом.