Пальне в Україні суттєво здешевшає вже сьогодні: яка ціна бензину і дизелю

Пальне в Україні суттєво здешевшає вже сьогодні: яка ціна бензину і дизелю

Це стало можливим завдяки урядовому законопроєкту щодо зниження податків на пальне

В Україні 18 березня суттєво знизиться ціна на пальне.

Про це розповів перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

"Завдяки послідовним діям уряду та Верховної Ради, яка ухвалила урядовий законопроєкт щодо зниження податків на пальне, ціна на пальне в Україні суттєво знизиться", — зазначив заступник голови Мінекономіки.

Так, ціна на дизель знизиться майже на 5 гривень — з 44,90 до 39,96 грн за літр.

На бензин — на понад 7 гривень, з 43,52 до 35,76 грн за літр.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачає скасування акцизного податку на пальне та значно зменшує ставку податку на додану вартість — з 20% до 7%.